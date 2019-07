Boris Johnson zvanično je postao novi premijer Velike Britanije nakon što se sastao danas s kraljicom Elizabethom u Bakingemskoj palači.

Foto: Agencije

On je tako postao 14. premijer Velike Britanije koji će služiti pod vlašću kraljice Elizabethe.



U svom obraćanju medijima obećao je da će izvući zemlju iz Evropske unije do 31. oktobra bez obzira na sve.



Također je obećao da će se zalagati za rješenje krize s Iranom.



Johnson je naslijedio Theresu May, koja je 7. juna objavila da podnosi ostavku.



(24sata.info)