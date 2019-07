Boris Johnson danas je izabran za novog lidera Konzervativne stranke, a sutra će preuzeti funkciju premijera Velike Britanije. Glavni suparnik u ovoj utrci mu je bio aktuelni šef diplomatije, Jeremy Hunt.

Boris Johnson / 24sata.info

Boris Johnson je britanski novinar, publicist, političar te bivši gradonačelnik Londona.



Njegovo obećanje da će Velika Britanija, sa sporazumom ili bez njega, napustiti Evropsku uniju do 31. oktobra, naišlo je na brojne kritike.



“Možemo izaći iz Evropske unije do 31. oktobra i sigurno imamo tehnologiju za to. Ono što nam sada treba je volja i duh”, rekao je Johnson.



Ko je Boris Johnson?



Rođen je kao Alexander Boris de Pfeffel Johnson u New Yorku, 1964. godine. Kada je imao pet godina, sa porodicom seli u London. Studirao je klasične nauke na Univerzitetu u Oxfordu.



Radio je u “Timeu” i “Daily Telegraphu”, kao dopisnik iz Brisela. Zbog tekstova u kojima je isticao euroskepticizam, ubrzo je postao popularan među desničarskom publikom u Velikoj Britaniji.



Pripadnik je Konzervativne stranke, na čijoj je listi u Parlament Velike Britanije prvi put ušao 2001. godine. Pobornik je “one-nation konzervativizma”, koji zagovarara jače državne intervencije u društvu.



Kao dugogodišnji javni kritičar Evropske unije, 2016. godine je bio jedna od ključnih figura kampanje “Vote Leave” koja se zalagala za izlazak Ujedinjenog Kraljevstva iz Evropske unije.



Od jula 2016. do 2018. godine, bio je ministar vanjskih poslova Velike Britanije, ali je podnio ostavku zbog neslaganja s pristupom Brexitu koji je zagovarala premijerka Theresa May.



Iako je bio favorit za novog lidera Konzervativne stranke i britanske vlade, brojni kritičari su osudili njegovo obećanje da će izvesti Veliku Britaniju iz Evropske unije, kako je rekao, sa ili bez sporazuma o razlazu.



Ekonomisti upozoravaju da bi izlazak Velike Britanije bez dogovora, uzrokovao velike ekonomske probleme u toj zemlji zemlji.



Nekoliko članova vlade, među kojima je i ministar finansija Filip Hamond, ranije je najavilo da će podnijeti ostavke ako Johnson postane novi prvi čovjek britanske vlade. Ministar za Evropu i Ameriku i državni sekretar u Ministarstvu vanjskih poslova Alan Duncan, ostavku je podnio jučer, prenosi BHRT.



