Američka vlada uvodi novi sistem brze deportacije kojim će se moći zaobići sudovi za imigrante.

Ilustracija / 24sata.info

Prema novim pravilima, migranti koji ne budu mogli dokazati da borave u Sjedinjenim Državama više od dvije godine u kontinuitetu, bit će momentalno deportovani, piše BBC.



Do sada, ubrzane deportacije su se mogle primijeniti samo na one migrante koji su privedeni u blizini granice i koji se nalaze u SAD-u manje do dvije sedmice.



Organizacije za ljudska prava navode da će ovo uticati na živote stotina hiljada ljudi.



Američki savez za građanske slobode (ACLU) kazao je da će pokušati osporiti ovu odluku na sudu.



Očekuje se da će novo pravilo početi biti primjenjivano odmah nakon što stupi na snagu u utorak.



U posljednjih nekoliko mjeseci je američka imigracijska politika žestoko kritikovana, a posebno što se tiče uslova u centrima za zadržavanje na južnoj granici s Meksikom.



Ranije su samo osobe koje su pronađene unutar 160 kilometara od granice i koje borave manje od dvije sedmice u SAD-u mogle biti deportovane.



Migranti koji su pronađeni u drugim mjestima, ili koji se nalaze više od dvije sedmice u SAD-u, prolazili su kroz sudske procese na posebnim sudovima za imigraciju. Tamo bi dobili pravne zastupnike.



Trenutno se u SAD-u nalazi oko 10,5 miliona nedokumentovanih imigranata, navodi Istraživački centar Pew.



Prosječno ilegalni migrant živi u SAD-u 15 godina.



Migranti koji imaju pravo da apliciraju za azil, to će moći i uraditi.



(FENA)