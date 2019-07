Sjeverozapadna Evropa se ove sedmice priprema na nastavak ljetnih žega kakve su vladale i krajem juna, pogotovo u Parizu, koji je uveo treći od četiri stepena plana odbrane od velikih vrućina.

Ilustracija / 24sata.info

Od Francuske, preko Beneluksa, do Njemačke meteorološke službe su izdale upozorenje.



Temperatura će se u srijedu ili u četvrtak ponovo približiti 40 Celzijevih stepeni, nakon čega će krajem sedmice pasti.



U Francuskoj bi toplinski val mogao potrajati kraće nego u junu, kada je 28. šestog mjeseca srušen apsolutni temperaturni rekord u Verarguesu, na jugu, gdje je izmjereno 46 stepeni.



Ovaj put "ne očekujemo temperature od 45/46 stepeni", ali bi sjeverna polovina zemlje mogla "puno više" osjetiti vrućinu, objavio je Meteo-France.



U četvrtak se u Parizu "predviđa 41, pa i 42 stepena, uz veliku vjerovatnost da će se srušiti rekord od 40,4 stepena zabilježen 1947. godine", rekao je Francois Jobard, prognostičar u Meteo-Franceu.



Tako je francuska prijestolnica uvela treći od četiri stepena plana odbrane od toplinskog vala, koji predviđa otvaranje "dvorana za osvježenje" u javnim objektima te postavljanje privremenih javnih česmi i raspršivača vlage, kao i niz mjera namijenjenih starijim osobama, najvećim žrtvama ljetnih žega koje su 2003. godine samo u Francuskoj odnijele 15.200 života.



Četrdesetak stepeni se očekuje i u metropolama u središtu i na sjeveru Italije, posebno u Firenci i Ferrari.



No, zemlju neće zahvatiti toplinski val u pravom smislu, jer će jug i središte Evrope ovaj put biti pošteđeni.



"U četvrtak će se vrućina preseliti u zemlje Beneluksa. Moguće je da će te tri zemlje prvi put iskusiti temperaturu od 40 Celzijevih stepeni i više", rekao je Jobard.



U Belgiji je Meteorološki kraljevski zavod - IRM izdao "upozorenje zbog velike vrućine", koje će biti na snazi do petka u ponoć.



Austrija je objavila "narančasto" upozorenje za četvrtak i za petak, ali samo na zapadu zemlje.



U Portugalu udari vjetra i suša otežavaju borbu s "vrlo teškim" požarom, koji od subote hara planinskim područjem u središtu zemlje, gdje je vatra 2017. godine usmrtila stotinjak ljudi, prenosi Al Jazeera.



(FENA)