London je službenim pismom prijavio Ujedinjenim narodima Islamsku Republiku zbog zapljene britanskog tankera što je "kršenje međunarodnog plana" te je odbacio verziju događaja iranskih vlasti koje su objavile snimku čiju je autentičnost London potvrdio.

Foto: Agencije - 24sata.info

Iran je u nedjelju upozorio da će sudbina naftnog tankera koji plovi pod britanskom zastavom i koji je on zaplijenio ovisiti o spremnosti posade na suradnju u istrazi, no London odbija iransku inačicu incidenta što se prije dva dana dogodio u strateški važnom Hormuškom tjesnacu. "Ne želimo sukob s Iranom", napisao je zamjenik britanskog veleposlanika u UN-u Jonathan Allen u službenoj obavijesti naslovljenoj na predsjednika Vijeća sigurnosti i na glavnog tajnika. "No neprihvatljivo je (...) prijetiti brodu koji zakonito radi u međunarodno priznatim koridorima", dodao je, tražeći od Teherana da ga pusti.

Naftni tanker Stenu Impero koji plovi pod britanskom zastavom u petak su u Hormuškom tjesnacu zaplijenili iranski Čuvari revolucije, iranska ideološka vojska, zbog "nepoštovanja međunarodnog pomorskog prava".

Prema audiosnimci čiju je autentičnost britansko ministarstvo obrane potvrdilo u nedjelju, Čuvari revolucije naredili su brodu da promijeni smjer plovidbe.

Prema istoj snimci, nekoliko minuta prije nego su Čuvari revolucije zauzeli brod, britanska fregata u blizini pridružila se tankeru Stena Impero i rekla da njegov "prolaz na temelju međunarodnog prava ne smije biti remećen, spriječavan, blokiran i zaustavljen".

Prema Teheranu brod je "došao u koliziju s ribarskim brodom" te su iranske vlasti otvorile istragu o "uzrocima" nesreće, što London odbacuje u pismu UN-u. Iran tvrdi da je tanker ušao u Hormuški tjesnac izlaznim koridorom i da nije odgovarao na upozorenja. "Nema nikakva dokaza za to pa čak i da se dogodilo, Stena Impera bila je tada u međunarodnim vodama Omana što znači da ga Iran nije imao pravo presresti", napisao je Allen.

"Brod je koristio zakonsko pravo plovidbe međunarodnim tjesnacom u skladu s međunarodnim pravom. Po međunarodnom pravu se ne može ometati pravo prolaza te stoga iranska akcija predstavlja nezakonito uplitanje", stoji u pismu, prenijela je agencija Reuters.

List Daily Telegraph je izvijestio da britanski ministri zbog zapljene broda pripremaju plan sankcija protiv Irana. Britanski ministar vanjskih poslova Jeremy Hunt ranije je odbacio mogućnost vojne akcije protiv Teherana, no prijetio je "ozbiljnim posljedicama", izražavajući pritom solidarnost sa Sjedinjenim Državama.

Po nepotvrđenim medijskim izvješćima zamrzavanje iranske imovine jedna je od opcija, no ministarstvo vanjskih poslova tu je informaciju odbilo komentirati.

Zapljenu je Iran proveo nakon što je više tjedana prijetio odmazdom zbog britanske zapljene iranskog tankera Grace 1 u blizini Gibraltara pod sumnjom da krši sankcije EU-a Siriji. EU je u subotu izrazio "veliku zabrinutost" zbog zapljene britanskog tankera u Hormuškom tjesnacu te upozorio na opasnost "nove eskalacije". Odnosi između Washingtona i Teherana pogoršali su se prošle godine kad je američki predsjednik Donald Trump odbacio međunarodni sporazum o ograničavanju iranskog nuklearnog programa postignut 2015. i uveo sankcije protiv Irana koje su naštetile gospodarstvu te zemlje.

Hormuškim tjesnacem prolazi trećina svjetske sirove nafte koja se prevozi morskim putem, a Iran je zbog napetosti sa Sjedinjenim Državama koje su mu obnovile sankcije već dao naslutiti da bi mogao zatvoriti taj strateški prolaz.

(Hina)