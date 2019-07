Dok je pričala o svojim mrtvim roditeljima, Trump ju je upitao: "Gdje su oni sada?"



Snimak njihovog kratkog razgovora ubrzo je postao viralan. Nadija Murad je preživjela seksualno ropstvo Islamske države.



Islamski ekstremisti su je mučili i silovali, a nakon bijega iz zarobljeništva, postala je lice kampanje za oslobađanje Jezida.



Murad je u svom obraćanju Trampu rekla da, uprkos tome što je ISIL otišao iz Iraka, kurdske i iračke vlasti još ratuju oko kontrole nad područjem gdje su živjeli Jezidi i pozvala ga je da intervenira.- Vi možete riješiti naš problem danas. Sada nema ISIL-a, ali mi se ne možemo vratiti jer se kurdska i iračka vlast međusobno bore oko toga ko će kontrolirati moje područje. I mi se ne možemo vratiti ako ne možemo da zaštitimo svoje dostojanstvo, svoje porodice - rekla je Murad, prenosi Avaz.



Tramp je potom ponovio da je ISIL otišao, na šta mu je Murad rekla da je ISIL ubio njenu mamu i šestero braće.



- Gdje su oni sada - pitao je, na zaprepaštenje svih, Tramp.



Ni to nije bilo sve. Tramp je dobitnicu Nobelove nagrade pitao i zašto je dobila Nobelovu nagradu.



- Jer nakon što se ovo sve dogodilo, nisam odustala. Pobrinula sam se da svi saznaju da je ISIL silovao na hiljade jezidskih žena. To je bio prvi put da je žena iz Iraka izašla i progovorila o tome šta se dogodilo.Tramp je potom rekao: "Stvarno? To je prvi put?"Murad mu je tada potvrdno odgovorila.A Tramp je potom rekao: "Znači, ti si pobjegla?"

