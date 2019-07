Iranska novinska agencija Tasnim objavila je u subotu da iranski Čuvari revolucije nisu zaplijenili drugi britanski naftni tanker MV Mesdar, koji plovi pod liberijskom zastavom.

Foto: AFP

Navodeći regionalne vojne izvore, iranska agencija ističe da je brodu dopušteno da nastavi s plovidbom nakon što su ga iranske snage upozorile o sigurnosnim i pitanjima vezanim za okoliš.



Reuters prenosi da je prema podacima praćenja plovila (Refinitiv), Mesdar naglo skrenuo sjeverno prema iranskoj obali u petak poslije podne, ali je potom opet promijenio smjer i krenuo zapadno od Irana.



Zaokret sjeverno prema iranskoj obali se prema podacima dogodio oko 16 sati GMT, i to nekih 40 minuta nakon što je sličnu promjenu smjera plovidbe uzeo i tanker Stena Impero, a za koji su Iranski čuvari revolucije u petak navečer objavili da su ga zaplijenili.



Iranski Čuvari revolucije objavili su da su zaplijenili britanski tanker Stena Impero zbog "nepoštovanja međunarodnog pomorskog zakona" i na "zahtjev lučkih i pomorskih vlasti pokrajine Hormozgana".



"Tanker je isključio svoj AIS (automatski identifikacijski sustav za praćenje brodova) i oglušio se o nekoliko upozorenja prije nego što je zaplijenjen", rekao je za agenciju IRNA neimenovani vojni izvor. Osim toga tanker je plovio u pogrešnom smjeru u koridoru i oglušio se na naredbe, rekao je.



Čuvari su dodali da je Stena Impero "nakon zapljene dovučen do obale i predan vlastima radi provedbe zakonske procedure i istrage".



Britansko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je nedugo zatim zapljenu dva svoja tankera čime je London potvrdio da je i drugi brod skrenut s rute.



Prethodno je američki predsjednik Donald Trump nagovijestio da je Iran možda zaplijenio i drugi tanker u Hormuškom tjesnacu. Trump je pritom naglasio dugotrajan savez s Velikom Britanijom te najavio da će njegova administracija biti u kontaktu s Londonom.



Objava o zapljeni Stene Impero slijedila je nekoliko sati nakon što je Vrhovni sud u Gibraltaru odlučio za 30 dana produljiti zadržavanje iranskog tankera Grace 1.



Odnosi između Irana i Zapada pogoršali su se otkako su 4. srpnja britanske pomorske snage zaplijenile Grace 1 pod sumnjom da je krijumčario naftu Siriji čime je kršio sankcije Europske unije.



Iran je odgovorio da će uzvratiti te su tri dana poslije iranski brodovi pokušali blokirati tanker u britanskom vlasništvu pri prolasku kroz Hormuški tjesnac, no povukli su se suočeni s ratnim brodom Britanske kraljevske mornarice.



Hormuškim tjesnacem prolazi trećina svjetske sirove nafte koja se prevozi morskim putem, a Iran je zbog napetosti sa Sjedinjenim Državama koje su mu obnovile sankcije već dao naslutiti da bi mogao zatvoriti taj strateški prolaz. Napetosti su se dodatno zaoštrile proteklih mjeseci zbog napada na tankere za koje Sjedinjene Države optužuju Iran, koji to odbacuje, kao i iransko uništavanje američke bespilotne letjelice.





(Hina)