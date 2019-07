Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg odlučio je da imenuje Mirceu Geoanu iz Rumunije kao narednog zamjenika generalnog sekretara. On će naslijediti Rose Gottemoeller iz Sjedinjenih Država, koja je preuzela tu dužnost u oktobru 2016.

Mircea Geoana / 24sata.info

- Sa zadovoljstvom objavljujemo imenovanje Mirceae Geoanae za narednog zamjenika generalnog sekretara. On je žestoki zagovornik transatlantskih veza i unijet će svoje dugogodišnje iskustvo državnika i diplomte na tu poziciju. On će biti prvi Rumun koji obavlja tu visoku dužnost - kazao je Stoltenberg.



- Veoma sam zahvalan Rose Gottemoeller. Njene diplomatske vještine i njena stručnost u međunarodnoj sigurnosnoj politici bili su dragocjeni za alijansu, dok se NATO nastavlja da se adaptira na sve nepredvidivije sigurnosno okruženje - izjavio je čelnik alijanse.



Mircea Geoana je osnivač i predsjednik Aspen instituta Rumunije. On je prethodno obavljao dužnost predsjednika rumunskog Senata, ministra vanjskih poslova, i rumunskog ambasadora u Sjedinjenim Državama. On će preuzeti svoju novu poziciju sredinom oktobra, saopćeno je iz NATO-a.





(FENA)