Šef pregovaračkog tima Evropske unije (EU) za Brexit Michel Barnier izjavio je u intervjuu u četvrtak da nije impresioniran prijetnjama Brexitom bez sporazuma, ali da bi, ako se Ujedinjeno Kraljevstvo odluči za tu opciju, ono snosilo posljedice.

Michel Barnier / 24sata.info

Upitan u programu BBC-a šta će se desiti ukoliko London napusti članstvo u EU bez sporazuma, Barnier je kazao: "Ujedinjeno Kraljevstvo suočit će se s posljedicama".



- Mislim da je britanska strana, koja je dobro informirana i kompetentna i upoznata s načinom rada u EU, od samog početka znala da mi nikada nećemo biti impresionirani takvom prijetnjom - izjavio je barnier.



On je govorio za BBC uoči glasanja unutar članstva britanske Konzervativne stranke o novom čelniku Torijevaca. Boris Johnson, koji je favorit da naslijedi premijerku Therresu May, obećao je da će izvesti Britaniju iz EU sa ili bez sporazuma do 31. oktobra.



Ukoliko Johnson pobjedi, kriza s Brexitom mogla bi se produbiti jer EU odbija da se suoči s promjenama u sporazumu o britanskom napuštanju bloka, a britanski parlament mogao bi blokirati Brexit bez sporazuma.



Prvi potpredsjednik Evropske komisije Frans Timmermans izjavio je za BBC da su se britanski ministri "ponašali kao idioti" kada su u 2017. stigli u Bruxelles da pregovaraju o Brexitu.



Timmermans je kazao da je bio šokiran standardima koje su postavili britanski pregovarači nakon što je u početku od njih očekivao sjajan nastup.



- Mislili smo da su oni briljantni, da u nekom sefu u Westminsteru postoji knjiga poput one o Harryju Potteru sa svim tim trikovima. Tada sam, međutim, uvidio: Moj Božem, oni nemaju plana - kazao je.



- Vrijeme ističe i oni nemaju plana. Oni su poput kaplara Jonesa koji govori "Bez panike, bez panike!". Oni trče uokolo poput idiota - izjavio je Timmermans, prenosi agencija Reuters.





(FENA)