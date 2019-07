Jednog od najozloglašenijih narkobosova, 62-godišnjeg Joaquina Guzmana poznatog po nadimku "El Chapo"(Kratki), kojemu će u srijedu u New Yorku biti izrečena presuda, gotovo sigurno očekuje doživotna zatvorska kazna.

Foto: Reuters

Ročište je više manje formalnost: Guzman, bivši vođa narkokartela Sinaloa, u veljači je proglašen krivim za kaznena djela počinjena tijekom razdoblja od četvrt stoljeća, uključujući šverc stotina tona kokaina, heroina, metamfetamina i marihuane u SAD.



Optužbe, koje uključuju i pranje novca te kriminalnih djela povezanih s oružjem, takve su težine da podrazumijevaju kaznu doživotnog zatvora.



Prošli tjedan su tužitelji od američkog saveznog suca Briana Cogana zatražili da El Chapu doda i simboličkih dodatnih 30 godina zatvora zbog upotrebe vatrenog oružja u svom poslovanju, opisujući ga kao "krvožednog i okrutnog".



Također traže da preda 12,7 milijardi američkih dolara što je, kako tvrde, vrlo skromna procjena prihoda koje je njegov kartel utržio od prodaje narkotika u SAD-u. Za sada američke vlasti nisu uspjele vratiti niti centa.



El Chapo se smatra najmoćnijim kraljem narkotika od kolumbijskog narkobosa Pabla Escobara, a kartel Sinalou vodio je zajedno s Ismaelom Zambadom zvanog El Mayo od 1989. do 2014.



Tijekom tromjesečnog suđenja, porotnici su čuli dokaze o njegovim zlodjelima - svjedoci su opisivali kako je El Chapo premlaćivao, ubijao i žive zakapao one koji su mu se našli na putu, uključujući doušnike i pripadnike suparničkih bandi.



Na današnjem izricanju presude barem će se jedna svjedokinja, žena za koju tužitelji tvrde da je preživjela naručeno ubojstvo, obratiti nazočnima u njujorškoj sudnici.



Porotnici su na suđenju imali priliku čuti i najsitnije detalje o vođenju operacija kartela, kao i potankosti iz Guzmanovog uzbudljivog života. Karijeru je započeo radeći na poljima marihuane u kolumbijskoj državi Sinaloa, no sada će, kako se čini, ostatak života provesti u zatvoru poznatom kao "Alkatraz na Stjenjaku" - saveznom zatvoru s najstrožim mjerama sigurnosti u Florenceu, Coloradu.



Tamo će ga kao "cimeri" dočekati jednako slavni i zloglasni, među kojima su anarhoterorist i briljantni matematičar Ted Kaczynski zvan "Unabomber", također domaći terorist Terry Nichols koji je 1995. digao u zrak uredski kompleks saveznih službi u središtu Oklahoma Citya pri čemu je poginulo 168 ljudi, a preko 800 je bilo ozlijeđeno, Richard Reid, britanski terorist i sljedbenik al Kaide poznat kao "bombaš s cipelama" koji je osuđen na doživotni zatvor zbog pokušaja 2001. da digne u zrak zrakoplov na prekoatlantskom letu eksplozivom skrivenim u cipelama te Dzokhar Tsarnaev, terorist koji je 2013. izveo napade na sudionike Bostonskog maratona. On u tom zatvoru iščekuje izvršenje smrtne kazne.



Guzman se od izručenja SAD-u 2017. nalazi u samici zatvora u južnom dijelu Manhattana. Opetovano se žali na uvjete svog zatočeništva, posebice što je njegova samica bez prozora stalno osvijetljena. U srijedu će taj kralj narkotika, koji je dva puta pobjegao iz meksičkog zatvora, 2001. i 2015., zadnji put moći vidjeti svoju suprugu Emmu Coronel i dvije kćerke.



"Zahtjev tužitelja za doživotnim zatvorom i dodatnih 30 godina je farsa. Njegova osuda i utamničenje zbog šverca droge neće ništa promijeniti u tzv. ratu protiv narkotika", kazao je El Chapov odvjetnik Eduardo Balarezo.



Bridget Brennan, posebna tužiteljica New Yorka za narkotike, potvrdila je da uklanjanje El Chapa iz jednadžbe neće umanjiti utjecaj Sinaloa kartela koji doprema većinu droge u SAD.





(Hina)