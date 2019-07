Njemica Ursula von der Leyen nova je predsjednica Evropske komisije.

Ursula von der Leyen / 24sata.info

Odlučeno je ovo danas tajnim glasanjam u Evropskom parlamentu. Za Ursulu von der Leyen na čelnom mjestu Komisije glasala su 383 zastupnika, dok ih je 327 bilo protiv, a 22 suzdržano. Samo je jedan listić bio nevažeći.



Izbor Von der Leyen dio je šireg paketa koji još uključuje i predsjednika Europskog vijeća, predsjednika Europske središnje banke i visokog predstavnika za vanjsku i sigurnosnu politiku.



Današnji govor



U svom govoru o temi proširenja schengenske zone Ursula von der Leyen kazala je "da se prvo treba vratiti funkcionirajućem Schengenu (tj. ukinuti privremene granične kontrole uvedene zbog migrantske krize), a onda još poboljšati Schengen, pa tek to utire put potencijalnom daljnjem proširenju."



- Moramo ponovno naći naše jedinstvo. Ako budemo složni iznutra nitko izvana neće nas moći razdvojiti, poručila je Von der Leyen u govoru.



Kao središnji problem s kojime se suočavaju Europa u svijet istaknula je klimatske promjene.



- Najveći izazov trenutno je da naš planet ostane zdrav to je najveća odgovornost naših vremena, kazala je von der Leyen i dodala kako želi da Europa postane prvi kontinent s nultom stopom emisije C02 do 2050.



Von Der Leyen se u govoru založila za osnivanje europske banke za klimu, pravo zakonodavne inicijative parlamenta te je kazala kako se zalaže za odlučivanje kvalificiranom većinom o vanjskim poslovima.



Govorila je i o jačanju ovlasti Europskog parlamenta, pa je tako kazala kako podržava pravo zakonodavne inicijative Europskog parlamenta te da će raditi na poboljšanju sustava spitzenkandidata.



- Mislim da bi trebali imati jači glas u svijetu. Trebamo djelovati brže, zato moramo imati hrabrost da donosimo odluke u vanjskim poslovima kvalificiranom većinom, kazala je.



Poručila je da je spremna dodatno produžiti datum o povlačenju Velike Britanije iz Europske unije, nakon čega su uslijedili zvižduci zastupnika Farageove stranke Brexit.



Njemačka demokršćanka je kazala kako će osigurati potpunu rodnu ravnopravnost u Europskoj komisiji te će tražiti od zemalja članica da predlože nove povjerenike ako ne bude postojala rodna ravnopravnost.



- Oni koji rade puno radno vrijeme moraju imati zajamčeni minimalni dohodak kojime se može platiti pristojan život", rekla je kandidatkinja za čelnicu Komisije te najavila da će raditi na stvaranju okvira kao bi se to postiglo "poštujući različita tržišta rada".



(24sata.info)