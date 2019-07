Sve dok budemo čuvali našu vjeru, našu historiju i našu kulturu, naše potomke, uz Božiju pomoć, niko ne može okupirati ovu zemlju i niko ne može porobiti ovaj narod.

Tursku nikada neće preuzeti nitkovi koji su prodali dušu šejtanu, poručio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u obraćanju večeras na istanbulskom aerodromu "Ataturk", pred više desetina hiljada građana okupljenih na skupu u povodu obilježavanja tri godine od FETO-ovog izdajničkog pokušaja puča 15. jula 2016. godine, javlja Anadolu Agency (AA).



Povodom treće godišnjice neuspjelog pokušaja vojnog udara, širom Republike Turske danas se obilježava Dan demokracije i nacionalnog jedinstva. Večerasnji skup u Istanbulu simbolično je upriličen na aerodromu "Ataturk", aerodromu na koji je turski predsjednik Erdogan sletio u noći 15. jula, te se tamo obratio mnogobrojnim građanima.



Erdogan je, u pratnji supruge Emine Erdogan, stigao na istanbulski aerodrom nešto iza 20:00 sati po lokalnom vremenu, gdje su ga čekale na desetine hiljada okupljenih građana iz svih dijelova Turske.



Izetbegović i Novalić u pratnji Erdogana u Istanbulu



Već od samog dolaska Erdogana na aerodrom, program je počeo učenjem odlomaka iz Kur'ana i salavata. Erdogan se potom pozdravio s grupom građana koji su 15. jula stali u odbranu domovine i demokratije. U pratnji Erdogana bili su i predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović i premijer Federacije BiH Fadil Novalić.



Program je nastavljen čitanjem imena i prezimena svih šehida 15. jula, tačnije njih 251. Uporedo s čitanjem imena turskih građana koji su dali svoje živote u noći 15. jula 2016., na velikim ekranima na aerodromu istaknute su i njihove fotografije s imenima i prezimenima. Čitanje imena šehida popraćeno je emocijama prisutnih, a mnogi od njih, među kojima su i brojne porodice žrtava, čitanje imena poginulih popratili su suzama.



Potom se obratio turski predsjednik Erdogan, a obraćanje je započeo iskazivanjem rahmeta pred duše šehida 15. jula.



Erdogan je dalje naveo kako oni koji su izveli puč ili pokušali izvesti državni udar nisu time ništa dobili, te, kako je rekao, uz Božiju pomoć neće to ostvariti ni ubuduće.



"Nijedna izdajnička mreža, niti bilo koja teroristička organizacija nikada neće poremetiti našu slogu, jedinstvo i naše bratstvo", poručio je Erdogan, te dodao:



"Dok je te noći narod branio svoju nezavisnost na ulici, narodni poslanici stajali su tamo odlučno zbog demokratije i narodne volje. Nadam se da niko poslije 15. jula neće ni pomisliti da pokuša ugroziti narodnu volju", kazao je Erdogan.







Erdogan: "Željeli su Tursku zaviti u crno, ali nisu uspjeli"



Podsjetio je kako tokom ranijih državnih udara u Turskoj nikada nije napadnuta zgrada parlamenta ove zemlje, te kako je na današnji dan prije tri godine čak i to učinjeno.



"U ranijim državnim udarima, iako je napadnuta volja naroda, iako je napadnut duh parlamenta, zgrada naše skupštine nikada ranije nije bila meta. Zlikovci koji su 15. jula pokušali izvesti puč, čak su i to učinili", poručio je Erdogan, te nastavio:



"U noći 15. jula željeli su Tursku zaviti u crno, ali nisu uspjeli. Bog je tako htio da sami upadnu u zamke koje su postavili. Tursku nikada neće preuzeti nitkovi koji su prodali dušu šejtanu."



Podvukao je kako niko ne može porobiti turski narod sve dok taj narod bude čuvao svoju vjeru i svoje potomke.



"Sve dok mi budemo čuvali našu vjeru, našu historiju i našu kulturu i, što je najvažnije, naše potomke, uz Božiju pomoć niko ne može okupirati ovu zemlju i niko ne može porobiti ovaj narod", poručio je Erdogan.



Na kraju obraćanja Erdogan se dotakao i teme odbrambenog protivvazdušnog raketnog sistema S-400, koji je njegova zemlja nabavlja od Rusije, a čiji je transport u Ankaru već počeo prije nekoliko dana. Erdogan je rekao kako su mnogo govorili da Turska nije u stanju nabaviti ovaj sistem te naglasio kako je njegova isporuka u toku.



"Sistem S-400 će u potpunosti biti raspoređen i funkcionalan do aprila 2020.", poručio je Erdogan.



Program na aerodromu "Ataturk" završen je učenjem dove, koju je proučio predsjednik Uprave za vjerske poslove Republike Turske Ali Erbas.



Na bosforskom Mostu šehida 15. jula danas će biti svečano otvoren i Muzej sjećanja na 15. juli.



Teroristička organizacija Fetulahci (FETO) odgovorna je za krvavi pokušaj puča u Turskoj u noći 15. jula 2016. godine. Riječ je o terorističkoj organizaciji koju predvodi Fetullah Gulen, nastanjen u Sjedinjenim Američkim Državama, a čije izručenje je Turska formalno tražila od SAD-a.



Istraga u vezi s terorističkom organizacijom FETO pokazala je da se radi o globalnoj mreži koja ne predstavlja opasnost samo Turskoj, nego i svakoj drugoj zemlji u kojoj je aktivna, a na to su u više navrata i ukazali turski zvaničnici. Tokom pokušaja puča u Turskoj je poginula 251, a ranjeno oko 2.200 osoba.





