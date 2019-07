U Parizu je intoniranjem francuske himne "Marseljeze" i razvijanjem velike zastave Francuske na Јelisejskim poljima završena parada povodom nacionalnog praznika Dana pada Bastilje.

Foto: AFP

Pored domaćina, predsjednika Emanuela Makrona defile su posmatrali – njemačka kancelarka Angela Merkel, generalni sekretar NATO-a Јens Stoltenberg, odlazeći predsjednik Evropske komisije Žan Klod Јunker. Umjesto najavljene predsjednice britanske vlade paradu na Јelisejskim poljima posmatra vicepremijer Dejvid Lajdington.



Emanuel Makron je danas pokazao odbrambene kapacitete EU isticanjem u prvi plan evropske vojne saradnje na paradi koja se održava u znak sjećanja na 14. jul 1789. godine kada je tvrđava/zatvor Bastilja zauzeta tokom Francuske revolucije.



Kako navodi thelocal.fr ova demonstracija vojne saradnje u okviru EU dešava se u trenutku narastajućih napetosti sa SAD.



Među gostima nije bilo predsjednika SAD Donalda Trampa, koji je bio gost francuskog predsjednika na paradi održanoj 2017. godine, ali se u međuvremenu njihov odnos pogoršao.



Dan pada Bastilje obilježava se i širom Francuske paradama, proslavama, vatrometima, a u samom Parizu će vatrogasci tradicionalno otvoriti vrata svojih stanica kako bi organizovali zabave sa građanstvom.



Biće održan i veliki koncert kod Ajfelovog tornja.







Navodi se da, ipak, današnja parada u prestonici Francuske ima širi politički značaj pošto je jačanje odbrambene saradnje jedan od glavnih ciljeva koje je Makron postavio u spoljnoj politici, a predsjednik Francuske ne pokazuje bilo kakve znake kolebanja oko toga uprkos narastajućim političkim previranjima u Njemačkoj i predstojećem istupanju Velike Britanije iz Evropske unije.



Francuski sajt podsjeća da je Makron, koji zastupa ideju Evropske incijative za intervencije (E2I) koja bi preduzimala misije izvan nadležnosti postojećih struktura poput NATO-a, poručio u saopštenju izdatom uoči parade da je evropska saradnja na polju odbrane ključna.



Na Јelisejskim poljima danas su prodefilovale vojne snage devet zemalja koje su pored Francuske dio E2I, uključujući Veliku Britaniju i Nemačku, a nebom su proletjeli njemački transportni avion A400M, španski C130 i dva britanska helikoptera "činuk".



U paradi su učestvovali pripadnici francusko-njemačke brigade (BFA), koja ima 5.000 ljudi, a osnovana je 1989. kao simbol poslijeratnog jedinstva Francuske i Njemačke, pa sada proslavlja 30. godišnjicu.



Kako se navodi, dolazak generalnog sekretara NATO-a Јensa Stoltenberga je znak da je Alijansa i dalje važna francuskom predsjedniku.



Kako navodi francuski sajt, u paradi u centru Pariza učestvovalo je oko 4.300 pripadnika oružanih snaga, 196 vozila, 237 konja, 69 aviona i 39 helikoptera.



"Leteći čovjek" pred Makronovom tribinom na paradi



Јednu od najspektakularnijih scena na defileu pred tribinom, priredio je bivši džet-ski šampion Freki Zapata koji je letio na "Flajbord eru" – ledbdećoj kupoli. Zapata je u ruci nosio automatsku pušku, što ukazuje da bi ova letjelica mogla da bude upotrebljena u arsenalu francuske vojske.



Parizjen navodi da je u pitanju letjelica koju kao gorivo pokreće kerozin, posjeduje pet mini turbo motora koji omogućuju brzinu do 190 kilometara na čas, a let može da traje do deset minuta.



Makron je uz široki osmijeh i aplauz pozdravio Zapatu.







(24sata.info)