Veliki dio njujorškog Manhattana ostao je u subotu navečer bez struje, no lokalna kompaniju za opskrbu električnom energijom objavila je nekoliko sati nakon toga da se opskrba polako obnavlja.

Foto: Reuters

Nema izvješća o žrtvama ili ozlijeđenima tijekom višesatnog nestanka struje, koji je, kako se procjenjuje, pogodio oko 60.000 ljudi. "Upravo sam preletio grad i većina svjetala polako se vraća. Jasno, nisu još sva ponovno upaljena", naveo je guverner države New York na konferenciji za medije održanoj pet sati nakon što se dogodio prekid opskrbe strujom.



Izvršni direktor tvrtke za opskrbu električnom energijom Con Edison, John McAvoy, kazao je da se struja vratila većini korisnika koji su ostali bez nje. Po riječima dužnosnika, više od 73.000 domova i ureda ostalo je bez struje u prekidu koji se dogodio na zapadnom Manhattanu na isti dan na koji se prije 42 godine, 1977., dogodio velik ispad iz električne mreže koji je rezultirao pljačkom i nasiljem.



Po riječima Mc Avoya, još uvijek se ne zna uzrok ovog masivnog nestanka struje, no po njegovim riječima "ne čini se da je povezan s velikim opterećenjem" mreže.



Guverner države New York Andrew Cuomo priopćio je da je poslao 100 pripadnika policije i jedan broj pripadnika Nacionalne grade da pomognu u kontroli prometa u gradu.



Gradonačelnik Bill de Blasio, koji se nalazi u Iowi u kampanji za demokratsku predsjedničku nominaciju, izjavio je za CNN da je razgovarao s policijskim zapovjednikom i njegovim zamjenikom koji je zadužen za protuterorizam. "Ono što je vidljivo ovog trenutka, riječ je jednostavno o mehaničkom problemu", kazao je De Blasio.



Masovni nestanak električne energije pogodio je u subotu navečer New York, točnije dio zapadnog Manhattana, ostavivši brojne postaje podzemne željeznice u mraku, kao i čuveni Times Square, prenijele su ranije agencije. Liftovi su u tom dijelu grada stali, svjetla na prometnicama su ugašena, dok su neke postaje podzemne željeznice zatvorene, objavili su lokalni mediji.



Na društvenim mrežama deseci ljudi objavili su snimke postaja podzemne željeznice koje su ostale u mraku.



Vatrogasci u New Yorku naveli su da se bave požarom na električnom transformatoru na Manhattanu, naveo je BBC, te također da odgovaraju na brojne pozive ljudi zarobljenih u liftovima. Nestanak struje pogodio je područje Upper West Sidea između 40. i 72. ulice, između 5. avenije i rijeke Hudson, područje koje obuhvaća i kazališta na Broadwayu.



Brojne predstave otkazane su, a gledatelji su ostali na ulicama. Lokalni Metropolitan Transportation Authority (MTA) savjetovao je putnike da izbjegavaju podzemnu željeznicu.





