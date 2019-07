Novozelandska policija pokrenula je akciju otkupa i prikupljanja zabranjenog vatrenog oružja u zemlji samo četiri mjeseca nakon terorističkih napada na dvije džamije u Christchurchu u kojima je ubijena 51 osoba, a nekoliko njih povrijeđeno, prenosi Guardian.

Foto: The Guardian

U prvoj akciji, koju su proglasili veoma uspješnom, 169 osoba predalo je 224 komada zabranjenog oružja. Ovo je prva od 258 planiranih akcija otkupa koje će biti dovršene do kraja ove godine.



Policija je vlasnicima oružja isplatila ukupno 290.133 američka dolara za otkup oružja, dok cjelokupni budžet za sve ove akcije iznosi oko 139 miliona američkih dolara.



Kako se navodi u novom zakonu, zabranjeno je poluautomatsko oružje, kao i dijelovi koji se mogu sklapati da bi se sastavilo zabranjeno oružje.



Država za komad oružja isplaćuje i do 95 posto njegove vrijednosti, a procjenjuje se da se novi zakon odnosi na 14.300 komada poluautomatskog oružja. Novozelanđani imaju vremena do 20. decembra da predaju zabranjeno oružje.





(24sata.info)