Najmanje 33 ljudi je ubijeno, a 56 je povrijeđeno u napadu ekstremista grupe Al Šabab na hotel u somalskoj luci Kismajo na jugu zemlje, rekao je predsjednik poluautonomne oblasti Džubaland, navodeći novi bilans ovog napada.

Foto: Reuters

Najmanje 33 osobe su stradale i više od 56 je povrijeđeno u napadu grupe Al Šabab na hotel u luci Kismajo na jugu Somalije, prenio je danas Glas Amerike (Voice of America - VOA) novi bilans žrtava.



Kako su saopštile lokalne vlasti, u napadu su ubijeni i strani državljani iz SAD, Velike Britanije, Tanzanije i Kanade, a među povrijeđenima ima kineskih državljana.



Napad je trajao više od 14 sati prije nego što su bezbjednosne snage ubile sve napadače u hotelskom kompleksu.



Najmanje četiri pripadnika grupe Šabab napalo je hotel u Kismaju u petak uveče. Napad je počeo eksplozijom automobila bombe na ulazu i zatim upadom naoružanih napadača u hotel u kome odsjedaju političari, poslovni ljudi i poslanici.



Somalski ekstremistički pobunjenici grupa Al Šabab preuzela je odgovornost za napad.



Ta grupa je povezana sa Al Kaidom i često koristi automobile bombe da se probije do osiguranih ciljeva kao što je hotel u Kismaju.



Kanadska novinarka somalskog porijekla Hodan Nalajeh i njen suprug Farid Džama Sulejman poginuli su u napadu, javila je nezavisna radio stanica Dalsan sa sjedištem u Mogadišu.



Ona je rođena u Somaliji 1976. ali je provela veći dio života u Kanadi. Osnovala je Integration TV, međunarodnu onlajn video produkcijsku kompaniju usmjerenu na somalsku publiku širom svijeta, navodi AP.



Somalski sindikat novinara saopštio je da su u napadu poginula dva novinara Hodan Nalajeh i Mohamed Omar Salah.



Kako je navedeno, to su prva dva novinara ubijena u zemlji ove godine.



Jedan bezbjednosni zvaničnik potvrdio je sinoć za Frans pres da su u napadu poginuli jedan bivši ministar lokalne administracije i jedan poslanik.



Prema više lokalnih izvora, gosti hotela su bili uglavnom poslovni ljudi i političari koji su bili u gradu da pripreme predsjedničke izbore u poluautonomnoj oblasti Džubaland.



Izbori treba da se održe krajem augusta.



Grupa Al Šabab, povezana sa Al Kaidom, izbačena je iz glavnog grada 2011. i zatim je izgubila većinu svojih uporišta. Ta grupa i dalje kontroliše velike ruralne obalsti odakle provodi gerilske operacije i samoubilačke napade, takođe u glavnom gradu Mogadišu, protiv državnih, bezbjednosnih ili civilnih ciljeva.



Somalija nema kontrolu nad svojom teritorijom još od 1991. godine, i pogođena je ne samo decenijama ratovanja već i ciklusima žeđi i gladi.





(BETA)