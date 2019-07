Britanska premijerka na odlasku Theresa May rekla je, u intervjuu objavljenom u petak, kako žali što je dozvolila preveliku polarizaciju oko brexita i što je izbjegla televizijsku debatu uoči, za konzervativce katastrofalnih, prijevremenih izbora 2017.

Theresa May je odstupila s mjesta predsjednice vladajuće Konzervativne stranke prošlog mjeseca, nakon što je priznala poraz u dvogodišnjoj bitci u kojoj je pokušavala uvjeriti parlament da prihvati njen sporazum o Brexitu postignut s Europskom unijom.



"Napravila sam sve što sam mogla kako bi (sporazum) prošao. Bila sam voljna sjesti s (vođom laburista) Jeremyjem Corbynom, voljna žrtvovati svoj premijerski mandat i prepustiti svoj posao", rekla je May, u vjerojatno jednom od posljednjih intervjua na premijerskom položaju, za popularni desni tabloid Daily Mail.



"Pogrešno sam pretpostavila da su pregovori s Europskom unijom teži dio posla, da će parlament prihvatiti izbor britanskog naroda i da želi to završiti; da će ljudi koji su proveli svoj život zalažući se za Brexit glasati i izvesti nas van", kazala je britanska premijerka.



May se složila da je mogla učiniti više da spriječi "polarizaciju između diskursa mekog i tvrdog Brexita" koji je podijelio Konzervativnu i Laburističku stranku, kao i britanske glasače.



Dosadašnju premijerku naslijedit će pobjednik izbora za predsjednika Konzervativne stranke, na kojima će 160 tisuća torijevaca moći birati između Borisa Johnsona i Jeremyja Hunta.



Johnsona podupiri mnogi zastupnici koji se zalažu za "tvrdi" Brexit te su se protivili sporazumu Therese May i odigrali važnu ulogu u njenom povlačenju.



May je također rekla da žali jer je odbila sudjelovati u televizijskim debatama prije prijevremenih izbora u lipnju 2017.



"Trebala sam sudjelovati u TV debatama. Nisam jer sam vidjela kako sišu životnu krv iz kampanje Davida Camerona", rekla je, referirajući se na svog prethodnika koji je odstupio nakon poraza na referendumu o Brexitu.



May je raspisala prijevremene izbore 2017. kako bi dobila potporu birača za sebe i svoj plan za Brexit, ali je Konzervativna stranka izgubila većinu u parlamentu te se morala osloniti na podršku sjevernoirske Demokratske unionističke stranke kako bi ostala na vlasti.



(24sata.info)