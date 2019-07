Povijest najveće internetske trgovine počela je prije 25 godina u jednoj garaži u Seattleu. Danas su dionice Amazona tražena roba, a osnivač Jeff Bezos najbogatiji čovjek na svijetu. No čuju se i brojne kritike.

Jeff Bezos je već u dobi od 30 godina ostvario zavidnu karijeru u burzovnom svijetu na Wall Streetu, no to mu očito nije bilo dovoljno. Njega je fascinirao Internet. Zajedno sa svojom tadašnjom suprugom MacKenzie donio je sudbonosnu odluku i svoj ured u neboderu u New Yorku zamijenio garažom u Seattleu. Tu je počela priča o Amazonu, najvećoj internetskoj trgovinskoj platformi na svijetu.

- Naša vizija je postati tvrtka koja je maksimalno usmjerena na kupca, u kojoj ljudi mogu naći sve što žele kupiti na Internetu - glasi Bezosovo geslo. Na početku je bio još vrlo daleko od ostvarenja te vizije. Jeff i MacKenzie Bezos osnovali su 5. srpnja 1994. internetsku knjižaru. Ona se najprije zvala Cadabra, ali je ubrzo dobila novo ime: Amazon. Ono što je počelo s knjigama, idućih godina se razvilo u najveću internetsku robnu kuću na svijetu. Danas je Amazon još više od toga – posjeduje čak i vlastiti lanac supermarketa u SAD-u, javlja Deutsche Welle.

Ali Bezos želi još više: primjerice, konkurirati Netflixu, vodećem pružatelju internetskih streaming usluga, ali i etablirati vlastitu logistiku za dostavu paketa. Nitko ne zna što će biti Bezosov idući korak i u kojoj branši. Amazon je početkom lipnja predstavio dostavu pomoću dronova, koji bi već za nekoliko mjeseci trebali isporučiti prve pakete.

Zbog kroničnih gubitaka, koji su bili i posljedica stalnih novih ulaganja, dionice ovog naglo ekspandirajućeg koncerna dugo vremena nisu bile tražene na burzi. No otkada Bezos pouzdano ostvaruje dobit, postao je ljubimac Wall Streeta. U prvom tromjesečju ove godine poslovi su išli odlično: zahvaljujući uhodanoj internetskoj trgovini i rastu ponude cloud servisa, čista dobit je u usporedbi s istim razdobljem prošle godine porasla za 125 posto na 3,6 milijardi dolara. Toliko mnogo Amazon nije nikada ranije uspio zaraditi u jednom kvartalu. Prošle godine u rujnu Amazon je, kao drugi koncern nakon Applea, uspio privremeno dostići burzovnu vrijednost od bilijun dolara.

Za osnivača Bezosa se i osobno dobro isplati navala ulagača na njegov koncern, budući da je i dalje najveći dioničar. Zato već godinama ovaj 55-godišnjak dominira listama najbogatijih ljudi na svijetu.

No izvan burze Amazon nema samo simpatizere. Koncern se uvijek iznova nalazi na meti kritika zbog navodnih loših uvjeta rada, a mnogi tvrde i da svojim niskim cijenama uništava male trgovce. Ali Amazonov najveći neprijatelj živi u Bijeloj kući. Američki predsjednik Donald Trump stalno kritizira ovaj koncern, navodno zbog njegove krivice za financijske probleme američke pošte. No glavni razlog je vjerojatno Trumpov sukob s uglednim listom Washington Post, koji često o njemu kritički izvještava. Te novine su u privatnom vlasništvu Jeffa Bezosa, javlja Deutsche Welle.

