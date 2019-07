Poliglotkinja rođena u Briselu, majka sedmoro djece i specijalista ginekologije, Ursula von der Leyen je žena koja je "pomela" put do vrha njemačke političke scene.

Ursula von der Leyen / 24sata.info

Vijest da je ova wunderfrau, koja je bila njemačka ministrica odbrane, mogla postati naredna predsjednica Evropske komisije, "prolomila" se u utorak evropskim prijestolnicama.



- Konačno dobre vijesti - bilo je preovladavajuće raspoloženje, piše evropsko izdanje "Politica".



Na prvi pogled, karizmatična 60-godišnjakinja sa osmijehom uvijek spremnim za objektiv kamere, djeluje kao najbolji mogući izbor. Ima dugogodišnje iskustvo, politički pedigre i osobnost da obavlja najteži posao u Evropskoj uniji.



Međutim, nameće se jedno pitanje: "Da li je previše dobra da bi bila istinita?"



U njemačkoj prijestolnici odgovor je jasan.



- Von der Leyen je naša najslabija ministrica. Ali je to izgleda dovoljno da se postane predsjednik Komisije - napisao je bivši predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz na svom Twitteru u utorak navečer.



Iako je Schulz socijaldemokrata, s njegovim mišljenjem se slažu mnoge kolege iz Van der Leyine stranke Kršćanskih demokrata iako je većina ne želi javno kritikovati. Umjesto toga, oni upiru prst u stanje njemačke vojske.



- Stanje Savezne odbrane je katastrofalno. Kompletna odbrambena sposobnost Savezne Republike trpi, što je potpuno neodgovorno - napisao je prošle sedmice Rupert Scholz, koji je bio ministar odbrane tokom vladavine Helmuta Kohla, i prije nego što će von der Leyen biti nominovana za predsjednicu Komisije.



Među prijateljima i neprijateljima podjednako, von der Leyenino vodstvo ministarstvom odbrane, na čijem je čelu od 2014., smatra se neuspjehom.



- Nedostaje i ljudi i materijala i često smo suočeni s nestašicama koje se nagomilavaju jedna na drugu. Vojnici su daleko od toga da budu dobro opremljeni - napisao je u januaru Hans-Peter Bartels, socijaldemokratski član parlamenta, zadužen za nadziranje Savezne odbrane u svom izvještaju.



Pored problema oko spremnosti njemačke vojske, von der Leyenino ministarstvo je također suočeno s istragom o mogućim prekršajima vezanim za upotrebu vanjskih saradnika, uključujući kompanije Accenture i McKinsey.



Njemački parlament trenutno sprovodi istragu u vezi s ovom aferom i održava saslušanja u koja je uključen i ured van der Leyen jer se sumnja da su zaobilazili legalne procedure o javnim nabavkama i kompanijama nelegalno obezbjeđivale ugovore vrijedne milione eura. Ta saslušanja su u posljednjih nekoliko dana imala dramatičan preokret kada su neki ključni svjedoci potvrdili sumnje o sistemskoj korupciji unutar ministarstva.



Von der Leyen se također kritikuje zbog obnove broda u sklopu njemačke mornarice, Gorch Fock, a koji služi za obuku marinaca, jer je u konačnici koštao 10 puta više nego što je prvobitno predviđeno.



Iako je von der Leyen priznavala svoje greške, ona je više puta ignorisala zahtjeve koje je opozicija podnosila za njenu ostavku.



Uprkos tome što von der Leyen nema puno prijatelja u Berlinu, one koje ima su važni. Ministrica je bliska Wolfgangu Schäubleu, utjecajnom predsjedniku njemačkog parlamenta. Duže od decenije se njih dvoje nalaze na doručku barem jednom sedmično.



Ali, njen najvažniji saveznik je Angela Merkel, koju je von der Leyen podržavala i u dobru i zlu. Merkel je uzvratila lojalnošću tako što ju je ostavila na poziciji uprkos sve većim problemima u ministarstvu odbrane i podržavši njenu nominaciju za Evropsku komisiju.



Iako je von der Leyen rođena u porodici koja se bavila politikom, ona je kasno uplovila u političke vode. Tek se odlučila pojaviti na njemačkoj političkoj sceni kada je završila medicinu i živjela nekoliko godina u SAD-u sa svojom porodicom.



Njen prvobitni uspjeh ulio je nadu političarima da bi ona mogla jednog dana zamijeniti Merkel na poziciji kancelarke. Međutim, te nade su ugašene kada se pokazalo u kakvom je stanju njemačko ministarstvo odbrane pod njenim vodstvom.



Rješavanje problema njemačke vojske, koja pati od hroničnog nedostaka resursa od kraja hladnog rata, herkulovski je poduhvat sam po sebi. Von der Leyen je za mnoge probleme s kojima su suočene oružane snage krivila svoje prethodnike. Međutim, u petoj godini mandata je teško upirati prste u druge.



Skandal u vezi javnih nabavki nije jedini s kojim se ona suočila u posljednjih nekoliko godina. U 2015. godini, von der Leyen je bila optužena da plagiranje jednog akademskog rada tokom studija medicine.



Nekoliko godina ranije, slične optužbe rezultirale su ostavkom njenog prethodnika Karl-Theodor zu Guttenberga. U 2013., Annette Schavan, još jedna osoba od povjerenja za Merkel, također je bila primorana da podnese ostavku jer je izašlo na vidjelo da je plagirala dijelove svog akademskog rada.



Von der Leyen je imala više sreće. Iako je univerzitetska komisija potvrdila da ona nije dobro citirala svoje izvore u većem dijelu disertacije, utvrđeno je da takvi previdi nisu bili namjerni i da nisu potkopali njenu centralnu ideju.



Iako je von der Leyen elokventna u govoru i omiljena političarka na njemačkim talk showovima, stalna atmosfera skandala koja okružuje nju i njeno ministarstvo izazvalo je nepovjerenje glasača prema njoj. Nekada je bila jedna od najpopularnijih političarki u Njemačkoj, ali prošle godine nije ušla ni u prvih 10.



To je samo jedan od razloga zbog čega je njena stranka želi vidjeti u Briselu. A drugi je što bi njen odlazak otvorio još jedno radno mjesto u Merkelovom kabinetu. Ako sve bude išlo po planu, kancelarka će popuniti to mjesto s Annegret Kramp-Karrenbauer, koja ju je zamijenila na čelu stranke Kršćanskih demokrata u decembru. Von der Leyenin odlazak bi pružio izvrsnu priliku za dokazivanje na veoma zahtjevnoj poziciji za Kramp-Karrenbauer.



Šta će ostatak Evrope dobiti od toga je drugo pitanje.



(FENA)