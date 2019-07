Svi moraju učiniti kompromise ukoliko žele postići sporazum o tome kako da se podijele vodeće pozicije u Evropskoj uniji, izjavila je u utorak njemačka kancelarka Angela Merkel dok je stizala na treći dan samita čelnika bloka.

Angela Merkel / 24sata.info

- Svi trebaju uvidjeti da moraju pomalo odstupiti od svojih pozicija. Kažem to svima. Tek tada će se stvoriti prilika za postizanje sporazuma. I to je u duhu onoga što ja želim da radim - s radošću i odlučnošću - izjavila je ona novinarima.



Čelnici bloka nisu uspjeli da se dogovore o kandidatu za čelnika izvršnog organa EU, Evropske komisije, nakon što su maratonski razgovori produženi prvo do nedjelje kasno navečer, a potom i do popodnevnih sati u ponedjeljak. Nekolicina čelnik izjavili su kako se nadaju da će se na današnjem zasjedanju pronaći izlaz iz ćorsokaka, prenosi Reuters.





(FENA)