Izraelski premijer Benjamin Netanyahu pozvao je evropske države da uvedu "automatske sankcije" Iranu zbog prekoračivanja granice za obogaćivanje uranija, koja je postavljena nuklearnim sporazumom iz 2015. godine.

Benjamin Netanyahu / 24sata.info

"Ponovno kažem da Izrael neće dozvoliti Iranu da razvije nuklearna oružja", rekao je on.



"Pozivam evropske zemlje da se drže svojih obaveza. Obvezali ste se djelovati u trenutku kada Iran prekrši nuklearni sporazum, obvezali ste se aktivirati mehanizam za automatske sankcije koji je postavljen u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda", kazao je Netanyahu.



'Nuklearne ucjene'



Evropski diplomata rekao je Reutersu da, prema sporazumu, postoji mehanizam za razrješenje "bilo kakvih nedosljednosti" te da će zajednička komisija potpisnika odlučiti o sljedećim koracima.



Iranski potez je prvo veliko kršenje odredbi sporazuma nakon što se SAD povukao iz sporazuma prije više od godinu dana i ponovo nametnuo oštre ekonomske sankcije Iranu.



Ranije u ponedjeljak izraelski ministar energetike optužio je Iran zbog "nuklearne ucjene", koju vrši nagomilavanjem više obogaćenog uranija nego što je dopušteno prema sporazumu.



Također je kazao da bi kontinuirani međunarodni pritisak doveo do iranskog povlačenja.



'Neuravnotežene akcije'



"To je očito kršenje sporazuma", rekao je Yuval Steinitz.



"Iran vrši nuklearnu ucjenu. Iran govori svijetu: 'Pogledajte koliko smo blizu nuklearnog oružja.'"



"Iranska se ekonomija urušava, oni su pod atomskim pritiskom i zato provode neuravnotežene akcije", dodao je.



"Ako se pritisak nastavi i svijet ne popusti, oni će popustiti", zaključio je Steinitz.





(24sata.info)