Hiljade protestnika upalo je u zgradu Parlamenta Hong Konga, sprejevima ispisivalo grafite i cijepalo portrete zvaničnika, u današnjoj eskalaciji akcije protiv vlade.

Foto: 24sata.info

Demonstranti su metalnim kolicima razbili staklo i ušli u zgradu, i to na godišnjicu povratka Hong Konga pod kinesku upravu, dok se policija povukla, javlja Al Jazeera Balkans.



Učesnici protesta su se peli po stolovima zastupnika u glavnoj parlamentarnoj sali, pisali slogane koji pozivaju na demokratski izbor premijera.



Mnogi od njih su nosili žute i bijele kacige, maske za lice i crne majice koje su postale njihova uniforma na demonstracijama.



Prije toga, okupljena masa je spriječila državne zvaničnike da unutar zgrade održe ceremoniju.



Protesti su uslijedili nakon višesedmičnih demonstracija oko kontroverznog zakona o izručenju kojim bi se osumnjičenici mogli početi slati u Kinu na suđenja, na dan kojeg je 1997. godine ova bivša britanska kolonija predata na upravu Kini.



Nešto kasnije, policija je upozorila demonstrante da je njihov upad u Parlament "nezakonit", te ih pozvala da odmah napuste objekat, uz napomenu da će, ukoliko to ne učine, poslati "adekvatne snage".



U odgovoru, demonstranti su oko zgrade postavili barikade, ali još je nejasno hoće li oni koji su unutra napustiti ili braniti zgradu.



Zatražili su i da se uhapšeni demonstranti puste na slobodu.



Nedugo potom, stotine policajaca sa opremom za suzbijanje nereda opkolile su zgradu i počele ispaljivati suzavac, nakon čega su ušle u zgradu, nešto malo poslije ponoći po lokalnom vremenu.



Jedan do demonstranata, koji je u ranim 20-tim godinama, rekao je Al Jazeeri da mnogi namjeravaju ostati u zgradi tokom noći, te da je zauzimanje zgrade bilo "neminovno" jer su vlasti ignorisale mirne proteste.



Učesnici protesta su se od jutra okupljali u kompleksu vladinih zgrada, te su blokirali ulice koje vode do njega.



Samo kilometar od centra protesta, lokalna vlada pripremala se za ceremoniju kojom će biti obilježena predaja Hong Konga Kini.



Na ulicama Hong Konga u protekle tri sedmice povremeno se znalo naći i više od milijun ljudi, prenosi Hina.



Ondje su protestovali protiv čelnice Hong Konga Carrie Lam, koju podržava Peking, a koja je ipak prije dvije sedmice na neodređeno vrijeme odgodila sporni nacrt zakona o izručenju.



Protesti su uslijedili nakon višesedmičnih demonstracija oko kontroverznog zakona o izručenju Kini.



Demonstranti traže potpuno povlačenje zakona, a mnogi među njima žele i da Lam podnese ostavku u slučaju da ne kani povući zakon.



Po kritičarima najavljenog zakona, on bi stanovništvo Hong Konga, bivše britanske kolonije, ostavio na milost i nemilost pravosudnome sustavu Kine, vrlo netransparentnom i pod utjecajem Komunističke partije.



Mnogi u nekadašnjoj britanskoj koloniji brinu da će zakon dodatno narušiti pravnu zaštitu i slobode koje je Peking obećao kada je preuzeo kontrolu nad Hong Kongom 1997. godine.



Hong Kong je posebna administrativna regija Narodne Republike Kine, koja funkcioniše kao samostalna država.





(FENA)