Saudijski princ Mohammed bin Salman naredio je ubistvo saudijskog novinara Jamala Khashoggija, a američki predsjednik Donald Trump ga i dalje prihvata, čime potkopava kredibilitet SAD-a kada je riječ o ljudskim pravima, rekao je republikanski senator Lindsey Graham.

Lindsey Graham / 24sata.info

"Nema nikakve sumnje da je on naredio ubistvo gospodina Khashoggija, znao za to, drugim ljudima radio slične stvari i da predstavlja destruktivnu snagu u cijelom regionu", rekao je Graham za CBS News.



Naglasio je da je on kao senator poduzeo sve potrebne mjere da se saudijski princ sankcionira, istakavši da ima "potpuno drugačiji stav" od Trumpa u vezi s pitanjem kažnjavanja prestolonasljednika.



Kashoggija su ubili, a potom rakomadali saudijski operativaci ubrzo nakon što je ušao u konzulat Saudijske Arabije u Istanbulu 2. oktobra prošle godine.



Vlasti Saudijske Arabije naknadno su priznale da je Khashoggi ubijen, a da nije napustio konzulat, kako su prvobitno tvrdili. Potom su podigli optužnice protiv 11 osumnjičenih za ubistvo, a tamošnje tužilaštvo traži izricanje smrtnih kazni za pet prvooptuženih.





(AA)