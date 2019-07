Njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas izjavio je u ponedjeljak da kapetanica spaailačkog broda s migrantima koja je u italijanskom pritvoru treba biti oslobođena.

Heiko Maas / 24sata.info

Maas je kazao da je u kontaktu s italijanskim vlastima kako bi istaknuo da je "neprihvatljiv čin" kriminaliziranje spašavanja migranata na moru.



Njemačka državljanka Carola Rackete u pritvoru je od subote, kad je usprkosila italijanskom antiimigrantskom ministru unutrašnjih posloova Matteu Salviniju i lučkim vlastima koje su dovezle njen spasilački brod Sea-Watch 3 do doka u Lampedusi kako bi se 40 migranata s broda spašenog 12. juna moglo iskrcati.



- Spašavanje na moru nije zločin, to je humanitarni čin - izjavio je Maas, prenosi Associated Press.





(FENA)