Američki predsjednik Donald Trump sastao se u demilitarizanoj zoni između dviju Koreja s liderom Sjeverne Koreje Kim Jong-unom.

Foto: Arhiv

Nakon rukovanja, Trump je simbolično prešao granicu, čime je postao prvi američki predsjednik koji je posjetio Sjevernu Koreju.



- Prijeći tu crtu je velika čast. Veliki napredak je postignut, veliko prijateljstvo je sklopljeno - rekao je Trump.



Po njegovim riječima, "ovo je veliki dan za svijet".



- To znači da želimo zaustaviti nesretnu prošlost i pokušati stvoriti novu budućnost - dodao je Kim je izrazio nadu da će "prevladati prepreke" u odnosima s Trumpom.



- Ovo je izraz dobre volje da se radi na novoj budućnosti - kazao je Kim.



Istaknuo je da bi bila velika čast da Trump posjeti njegovu prijestolnicu Pjongjang. Američki predsjednik pozvao je Kima u posjet Bijeloj kući.



Nakon što su se vratili na južnokorejsku stranu dočekao ih je predsjednik Moon Jae-in na kratki razgovor u troje, a potom su Trump i Kim sat vremena razgovarali iza zatvorenih vrata.



- To je bio dobar sastanak, obećali smo da ćemo razraditi detalje. Vidjet ćemo što će se dogoditi kazao je Trump.



Prema njegovim riječima, dvije strane će oformiti timove kako bi pokrenuli obustavljene pregovore o sjevernokorejskom nuklearnom programu.



- Sastanak je bio odličan. Imamo dobar i solidan odnos i vidjet ćemo šta se može dogoditi i uraditi. Želimo uraditi ispravno, ne žurimo nigdje. U međuvremenu, nije bilo nuklearnih proba, niti balističkih raketa. Bilo je puno dobre volje - rekao je Trump.



- Oduvijek sam htio da se ovdje sastanemo, na mjestu simbola razdvajanja sjevera i juga, ali i podsjetnika nesretne prošlosti. Susret na takvom mjestu pokazuje da želimo stati ukraj toj nesretnoj prošlosti i otvoriti novu budućnost i u njoj osigurati pozitivne prilike - dodao je Kim.



SAD traži potpunu denuklearizaciju Sjeverne Koreje u zamjenu za okončanje sankcija. Južna Koreja i SAD zajedno također traže da se potpiše službeni mirovni sporazum između dvije zemlje kako bi se osigurao trajni mir na Korejskom poluotoku, prenosi Al Jazeera Balkans.



Američku skupinu za pregovore vodit će državni tajnik Mike Pompeo.



Američki predsjednik je pritom kazao da mu se ne žuri postići sporazum i da ima dosta vremena.



- Želimo to dobro napraviti - rekao je američki predsjednik.



Trump je prethodno boravio u Seulu, gdje se sastao s južnokorejskim predsjednikom Moon Jae-inom, a nakon sudjelovanja na summitu G20 u japanskom gradu Osaki.



Već u Osaki Trump je dao iznenadnu ponudu da se susretne s Kimom.



To je treći put tokom ove godine da se Trump i Kim sastaju, četiri mjeseca nakon njihova posljednjeg susreta na vrhu u vijetnamskom gradu Hanoiu, koji nije donio rezultata.



- Kada će doći do trećeg summita između Sjedinjenih Američkih Država i Sjeverne Koreje ovisi o tome kakve će promjene donijeti današnji susret - kazao je južnokorejski predsjednik na zajedničkoj konferenciji za medije s Donaldom Trumpom.



Trump i Moon posjetili su zajedno snažno utvrđenu granicu između dviju Koreja.



Trump je želio posjetiti to područje tokom posjeta Južnoj Koreji 2017. godine, ali ga je gusta magla u tome spriječila.



Moon je ranije kazao kako bi susret i rukovanje između Trumpa i Kima u demilitariziranoj zoni bio povijesni događaj koji bi dao nadu za napredak u njihovom dijalogu.



"To bi bila značajna prekretnica u procesu postizanja kompletne denuklearizacije i trajnog mira na Korejskom poluotoku", kazao je Moon Trumpu.



Kim i Moon održali su svoj prvi, povijesni susret upravo u ovoj zoni prošle godine, a taj je susret prethodio prvom američko-sjevernokorejskom summitu u Singapuru u junu prošle godine.



Moon je učinio velike napore kako bi se okončala neprijateljstva između SAD i Sjeverne Koreje, igrajući ulogu posrednika u poticanju Sjeverne Koreje da se odrekne nuklearnog oružja u zamjenu za ukidanje sankcija i sigurnosna jamstva.



Ranije je Trump kazao kako i on i Kim žele da do susreta dođe.



- To će biti vrlo kratak susret, rukovanje. No to je u redu. Rukovanje znači puno - kazao je Trump na susretu s južnokorejskim poslovnim ljudima, među kojima su bili čelnici Samsunga, Hyundai Motora, Lotte, SK i Poongsan grupe.



On je istaknuo kako ima "dobar odnos" s Kimom, no da je i dalje dug put do postizanja sporazuma kojim će se okončati sjevernokorejski nuklearni program u zamjenu za okončanje sankcija i trajni mir na Korejskom poluotoku.





(FENA)