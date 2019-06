U glavnom gradu Kine završena je izgradnja najvećeg svjetskog međunarodnog aerodroma "Daxing", saopštile su gradske vlasti.

Foto: AFP

Kako je ranije za Sputnjik izjavio rukovodilac projekta izgradnje aerodroma Li Jianhua, "Daxing" nije samo aerodrom, već i najveće kinesko saobraćajno čvorište u čiju je izgradnju uloženo oko 400 milijardi juana (oko 60 milijardi dolara).



Puštanje u rad aerodroma sa jednim terminalom u obliku "zlatnog feniksa" od milion kvadratnih metara predviđeno je za 30. septembar - uoči 70. godišnjice osnivanja Narodne Republike Kine, a projekat lično prati predsjednik Xi Jinping.



Aerodrom "Daxing" se nalazi na jugu Pekinga, 46 kilometara od centra grada. Glavni razlog za njegovu izgradnju bila je namjera da se rastereti međunarodni aerodrom "Šoudu", koji je jedna od najprometnijih vazdušnih luka na svijetu. Udaljenost između dva aerodroma biće oko 67 kilometara. Kamen temeljac položen je 26. decembra 2014. godine, a izgradnja je počela 15. marta 2016. godine.



Novi aerodrom imaće četiri piste i godišnje će moći da primi do 620.000 letova. Projektom je predviđeno da do 2025. godine njegov kapacitet bude 72 miliona ljudi. Takođe, do 2025. godine novi aerodrom bi trebalo da obradi do dva miliona tona tereta godišnje.



Krov aerodroma već je priznat kao najveći na svijetu čelični krov aerodromskog terminala, koji je po površini jednak 25 standardnih fudbalskih terena. U izradi dizajna učestvovala je svjetski poznata dizajnerka i arhitekta Zaha Hadid.





