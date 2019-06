U ironičnom obratu Slovenija, koja je uzduž granice s Hrvatskom razvukla žičane barijere i postavila panele pod izlikom borbe protiv ilegalnih migracija, burno je reagirala na najavu talijanskog ministra unutarnjih poslova Mattea Salvinija da bi njih ta susjedna država uskoro mogla opasati žicom.

Od sutra bi na terenu trebale početi djelovati zajedničke talijansko-slovenske granične ophodnje, iako dosad nije gotova formalna procedura njihova osnivanja, piše Večernji list.



Ako počnu s radom i ako se u roku od tri mjeseca pokažu neuspješnima i neučinkovitima, Italija će postaviti, kako se to kaže, tehničke prepreke na granici sa Slovenijom. Talijanski ministar iz desničarske stranke Lega najavio je tu mogućnost u Trevigliu, apostrofirajući problem migranata u regiji Friuli-Venezia Giulia. Osim morske fronte – problem migranata u Sredozemlju – Salvini je ovom izjavom tako otvorio i kopnenu frontu.



"Toliko naših djedova dalo je živote na rijeci Plavi (Piavi) da je tuđinci ne bi prešli. Danas te tuđince sami tražimo brodovima. Možda će zbog toga naši mladići morati za nekoliko mjeseci u vojsku", kazao je Salvini, populistički spajajući prošlost emocijom vezanom za rijeku Plavu (Piave), poprište brojnih bitaka, od Napoleonskih ratova do Prvoga svjetskog rata i pobjede nad austrougarskom vojskom, a Piave je proglašena “svetom rijekom domovine”, preko sporenja vezanog za spašavanje migranata iz Sredozemlja do prijetnje ratom. Gradonačelnik Gorice Rodolfo Ziberna reagirao je kazavši da su tehničke prepreke nedopustive.



"Onaj tko je živio sa željeznom zavjesom usred grada ne može željeti nove zidove", komentirao je. Ideju je kritizirala i talijanska senatorica slovenskog podrijetla Tatjana Rojc, kazavši da “smo naporno radili kako bismo srušili zidove u Europi, a sad gradimo nove” te kako se čini da se dio Slovenije smatra sivom zonom, a ne punopravnom članicom EU, dok je stručnjak za sigurnost Marjan Miklavčič upozorio da bi Slovenija mogla postati migrantski hotspot, odnosno džep u kojem bi ostali migranti koji žele na zapad. U slovenskom MUP-a o Salvinijevim planovima kažu da je riječ o unutarpolitičkoj odluci suverene države, ali i kako su im Talijani do lipnja vratili 126 ilegalnih migranata, što ne predstavlja znatno povećanje u odnosu na isti period lani i na 108 stranaca.



"Ne možemo govoriti o eskalaciji problema na granici", kazali su.



Inače, Slovenija je nezadovoljna odnosom još jednog susjeda, Austrije, koja im je još u doba migrantske krize uvela granične kontrole i tako suspendirala Schengen.





