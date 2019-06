Američki predsjednik Donald Trump sastat će se u nedjelju sa sjevernokorejskim čelnikom Kim Jong Unom u demilitariziranoj zoni između dviju Koreja (DMZ), objavio je južnokorejski predsjednik Moon Jae-in, potičući nade u oživljavanje zaustavljenih razgovora o nuklearnom naoružanju, prenose svjetske agencije.

Trump je subotu stigao u Seoul na razgovore s Moonom nakon sudjelovanja na summitu G20 u japanskom gradu Osaki, tijekom kojega je dao iznenadnu ponudu da se susretne s Kimom.



To će biti treći put tijekom ove godine da se Trump i Kim sastaju, četiri mjeseca nakon njihova posljednjeg susreta na vrhu u vijetnamskom gradu Hanoiu, koji nije donio rezultata.



"Kada će doći do trećeg summita između Sjedinjenih Država i Sjeverne Koreje ovisi o tome kakve će promjene donijeti današnji susret", kazao je južnokorejski predsjednik na zajedničkoj konferenciji za medije s Donaldom Trumpom.



Trump i Moon posjetit će zajedno snažno utvrđenu granicu između dviju Koreja. Trump je želio posjetiti to područje tijekom posjeta Južnoj Koreji 2017. ali ga je gusta magla u tome spriječila.



Moon je ranije kazao kako bi susret i rukovanje između Trumpa i Kima u demilitariziranoj zoni bio povijesni događaj koji bi dao nadu za napredak u njihovom dijalogu.



"To bi bila značajna prekretnica u procesu postizanja kompletne denuklearizacije i trajnog mira na Korejskom poluotoku", kazao je Moon Trumpu.



Kim i Moon održali su svoj prvi, povijesni susret upravo u ovoj zoni prošle godine, a taj je susret prethodio prvom američko-sjevernokorejskom summitu u Singapuru u lipnju prošle godine.



Moon je učinio velike napore kako bi se okončala neprijateljstva između SAD i Sjeverne Koreje, igrajući ulogu posrednika u poticanju Sjeverne Koreje da se odrekne nuklearnog oružja u zamjenu za ukidanje sankcija i sigurnosna jamstva.



Ranije je Trump kazao kako i on i Kim žele da do susreta dođe. "To će biti vrlo kratak susret, rukovanje. No to je u redu. Rukovanje znači puno", kazao je Trump na susretu s južnokorejskim poslovnim ljudima, među kojima su bili čelnici Samsunga, Hyundai Motora, Lotte, SK i Poongsan grupe.



On je istaknuo kako ima "dobar odnos" s Kimom, no da je i dalje dug put do postizanja sporazuma kojim će se okončati sjevernokorejski nuklearni program u zamjenu za okončanje sankcija i trajni mir na Korejskom poluotoku.





