Ruski predsjednik Vladimir Putin sastao se u petak s odlazećom britanskom premijerkom Theresom May, prvi put nakon tri godine.

Foto: 24sata.info

Odnosi između Rusije i Britanije teško su narušeni nakon napada nervnim agensom na dvostrukog agenta Sergeja Skripala i njegovu kćerku Juliju u britanskom gradu Salisburyju 4. marta 2018. Oni su sedmicama bili u kritičnom stanju, ali su se oporavili.



Britanija je optužila Rusiju za njihovo trovanje nervnim agensom novičokom, što Moskva negira. Trovanje je izazvalo veliku dplomatsku krizu kada su i Zapad i Rusija masovno protjerali diplomate druge strane.



May je izjavila prije samita da će Britanija insistirati da dvojica oficira ruske obavještajne službe optuženi za umješanost u napad budu privedena pravdi.



U intervjuu za Financial Times prije samita G20, Putin je isticao da Rusija nema ništa s trovanjem. On je istaknuo da su bilateralne veze daleko bitnije od "zamajavanja oko špijuna koja ne vrijede ni pet kopejki".



Putin i May posljednji put su se sastali u 2016., prenosi Associted Press.





(FENA)