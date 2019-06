Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres apelovao je u petak na deeskalaciju napetosti u regiji Perzijskog zaliva i na očuvanje nuklernog sporazuma s Iranom iz 2015. godine.

On je izjavio novinarima na marginama samita G20 u Japanu da je nuklearni sporazum faktor stabilnosti i "da će biti veoma bitno sačuvati ga".



Istaknuo je da je konfrontacija u regiji Zaliva veliki izvor brige za ključne svjetske sile koje prisustvuju samitu G20.



Američki predsjednik Donald Trump razgovarat će s drugim svjetskim čelnicima o napetostima između Washingtona i Teherana. On je povukao SAD iz sporazuma s Teheranom u prošloj godini i ponovo je uveo snažne sankcije Iranu, prenosi Associated Press.





