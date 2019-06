Smiješeći se i upirući prstom prema svom ruskom kolegi, američki predsjednik Donald Trump poručio je Vladimiru Putinu: "Ne miješaj se u izbore" tokom njihovog prvog sastanka na marginama samita G20 u Osaki nakon što je specijalni istražitelj američkog ministarstva pravde Robert Mueller zaključio da se Rusija ekstenzivno miješala u američku predizbornu kampanju u 2016.

Foto: 24sata.info

Ton predsjednikovih komentara, koji su uslijedili nakon novinarskog pitanja da li će upozoriti Putina, otvoren je za brojna tumačenja. Oni, međutim, nisu učinili mnogo na pojašnjavanju pitanja o Trumpovim vezama s Rusijom nakon zaključka Muellerove komisije da ne može utvrditi urotu između Trumpovog predizbornog štaba i Rusije.



To je prvi put da su se dvojica čelnika sastall nakon njihovog susreta u Helsinkiju rije skoro godinu dana, kada Trump upadljivo nije ukorio Putina zbog izbornog uplitanja i nije stao na stranu američkih obavještajnih službi.



Dvojica čelnika danas su razmijenili kratke izjave o temama o kojima planiraju razgovarati, nakon čega je novinar upitao Trumpa da li će poručiti ruskom kolegi da se "ne upliće" u američke izbore u 2020.



Trump je odgovorio: "Naravno" i potom se okrenuo Putinu i rekao mu: "Ne miješaj se u izbore". On je teatralno ponovio taj zahtjev upirući prstom prema Putinu.



Putin se nasmijao na tu gestu.



Trump je također izjavio da ima "veoma, veoma dobre odnose" s Putinom - i kazao je da će "brojne pozitivne stvari proizići iz tih odnosa".



Dodao je da su trgovina i razoružanje među temama o kojima će razgovarati, prenosi Associated Press.





(FENA)