Uz maksimalne mjere sigurnosti u japanskom lučkom gradu Osaki počeo je samit lidera zemalja grupe G20.

Foto: Reuters

Domaćin samita i japanski premijer Shonzo Abe lidere ekonomski najrazvijenih 20 zemalja svijeta i čelnike brojnih međunarodnih organizacija dočekao je u sajamskom centru INTEXO.



Učesnici samita pozirali su za zajedničku fotografiju, a potom su učestvoali na skupu “Digitalna ekonomija“.



Nakon skupa, održana je i prva sesija samita pod nazivom “Globalna ekonomija, trgovina i investicije“.



Po završetku sesije lideri zemalja će na marginama samita održati brojne bilateralne i multilateralne susrete, a u popodnevnim satima je na rasporedu druga sesija samita pod naslovom “Inovacije“.



Kulturni program i svečana večera su posljednji događaji prvog dana dvodnevnog samita u Osaki.



Sutra će lideri G20 učestvovati na sesijama na kojima će se govoriti o položaju žene u društvu i klimatskim promjenama.



Na samitu učestvuje više od 30.000 osoba, ključujući i više od 2.000 akreditiranih novinara.



Kako bi tokom dvodnevnog samita sve proteklo u najboljem redu, japanska policija je u Osaki mjere sigurnosti podigla na najviši nivo. Pored brojnih lidera svjetskih ekonomija, na samitu se očekuje oko 30.000 gostiju, a za sigurnost su zadužene 32.000 policijskih službenika.



Kako je javio reporter Anadolije, zbog održavanja samita, u najmanje 700 škola u Osaki obustavljena nastava na dva dana. Ormarići i mjesta za odlaganje otpada na željezničkim stanicama će tokom naredna dva dana biti zatvoreni.



Policija je zabranila korištenje dronova u periodu održavanja samita, a službeni ronioci japanske policije će tokom 24 sata obezbjeđivati i poznati "Osaka Tower", gdje će biti upriličen i prijem za goste Samita.



Mjere sigurnosti primjetne su i na aerodromu Osaka Kansai, a širom grada moguće je vidjeti i željezne barijere oko gradskih parkinga.



Tokom Samita se očekuje i organizovanje protesta aktivista za zaštitu ljudskih prava, aktivista za zaštitu okoliša, kao i antiratnih grupa. Kako je najavljeno, policija očekuje da bi moglo doći i do okupljanja grupa koje predvode japanski nacionalisti, a koji traže da američke trupe napuste otok Okinawa.



Postoji mogućnost i da protesti iz Hong Konga oko nacrta zakona o izručenju budu preneseni i u Osaku.



Japanski zvaničnici upozorili su građane da se "koliko je to moguće drže dalje od centra grada", te da umjesto privatnih automobila koriste gradski prevoz. Također je izdato upozorenje da je moguće da dođe do kašnjenja u gradskom prevozu.



Zemlje Grupe 20 predstavljaju 85 posto svjetske ekonomije, 75 posto svjetske trgovine i obuhvataju dvije trećine svjetske populacije.



Kao zemlja predsjedavajuća Grupom 20, Japan je pripremio program u kojem su naglašene sljedeće teme: ekonomski rast, kvalitetna infrastruktura, borba protiv korupcije, razvoj, zapošljavanje, digitalna ekonomija, zdravstvo i poljoprivreda. U program G-20 za 2019. godinu uvrštene su i teme "učinkovitost resursa" i "morski plastični otpad".



Samit G-20 je forum vlada i centralnih banaka 20 vodećih ekonomija u svijetu koje uključuju Evropsku uniju i 19 zemalja - Argentinu, Australiju, Brazil, Kanadu, Kinu, Francusku, Njemačku, Indiju, Indoneziju, Italiju, Japan, Južnu Koreju, Meksiko, Rusiju, Saudijsku Arabiju, Južnu Afriku, Tursku, Veliku Britaniju i Sjedinjene Američke Države.





(AA)