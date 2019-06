Holandska željeznica ponudit će odštetu žrtvama holokausta i njihovim porodicama zbog toga što su holandskim vozovima prevoženi Jevreji u nacističke logore tokom Drugog svjetskog rata.

Ilustracija / 24sata.info

Željeznički prijevoznik NS ponudit će žrtvama desetine miliona eura, objavio je prvi čovjek ove kompanije Rodžer van Bohte (Roger), prenose agencije.



Procjenjuje se da je 110.000 Jevreja i Roma deportirano na osnovu nacističkih komandi, a najviše u koncentracioni logor Aušvic. Samo nekoliko hiljada njih je preživjelo.



- Cilj prijevoza bio je - istrebljenje. Odšteta nikada neće nadoknaditi ličnu patnju - objašnjava Van Bohte.



Komisija, koja je formirana za ovaj slučaj, navodi da 5.000 do 6.000 preživjelih iz nacističkih logora, ili njihova rodbina, ispunjava uvjete za odštetu.



Holandska željeznička kompanija isplatit će od 5.000 do 15.000 eura po osobi.



Holandski željeznički prijevoznik u to vrijeme nije se protivio prevoženju Jevreja i Roma, na čemu je zaradio 1,1 milion eura, izraženo u današnjoj valuti.





(24sata.info)