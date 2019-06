Sjedinjene Američke Države će biti nadmoćne u slučaju rata s Iranom i eventualni sukob, koji ne bi uključivao američke kopnene snage, "neće dugo trajati", izjavio je u srijedu predsjednik SAD-a Donald Trump.

Donald Trump / 24sata.info

On je za Fox Business kazao kako se nada da rata neće biti.



- Ali, mi smo, ako se što dogodi, nadmoćni. Mi smo u nadmoćnom položaju i mogu vam reći da to neće dugo trajati - rekao je Trump.



- To neće jako dugo trajati i ne govorim o kopnenim snagama - dodao je.



Kazao je da iransko rukovodstvo nije "pretjerano pametno", ali da on ne želi rat s Iranom.



Teheran je u srijedu nastojao smiriti tenzije u prilikama naglog porasta napetosti u Zaljevu, nakon prve veoma oštre reakcije na vijest o uvođenju američkih sankcija izrazito političke naravi, prenosi Al Jazeera Balkans.



Trump, koji optužuje Teheran da želi proizvesti atomsko oružje i da je odgovoran za sva zla na Bliskom istoku, uvukao je zemlju u kampanju "maksimalnog pritiska" na Iran.



Pošto je povukao SAD iz Bečkog ugovora potpisanog 2015. godine sa šest velesila, uveo je sankcije Teheranu, a najnoviji paket sankcija koji je uveo u ponedjeljak direktno je uperen protiv iranskog vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Khameinija.



Iranski predsjednik Hassan Rouhani je u telefonskom razgovoru s francuskim kolegom Emmanuelom Macronom u utorak rekao da njegova zemlja ne želi "ni s kim ratovati", pa ni s SAD-om, objavila je službena novinska agencija Irna.



Upozorio je Macrona da bi Teheran mogao prestati ispunjavati još neke obaveze preuzete u Beču.



Iran je u utorak optužio SAD da je "zauvijek zatvorio vrata diplomatiji".





(FENA)