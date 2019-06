Ruski i američki predsjednici, Vladimir Putin i Donald Trump, razgovarat će na marginama samita G20 u petak u Osaki, potvrdio je u srijedu neimenovani diplomat Kremlja, prenosi Reuters.

Britanska agencija konstatira da će to biti njihov prvi službeni susret u gotovo godinu dana, a razgovarat će u vrijeme rastućih napetosti u vezi Irana.



Trump je zaprijetio napadima odmazde na Iran, nakon što ih optužio Teheran za napade na dva naftna tankera u Hormuškom tjesnacu, a Iran oborio američki dron.



Teheran odbacuje odgovornost za napade na tankere i tvrdi da je američki dron letio u iranskom zračnom prostoru.



Sporazumi o kontroli naoružanja, od kojih su i Putin i Trump zaprijetili da će odustati, također će biti tema razgovora, navodi se u pripremama Kremlja za najavljeni susret.



Prethodno je Putinov savjetnik Jurij Ušakov rekao da će lideri vjerojatno raspravljati o "strateškoj stabilnosti i brojnim regionalnim sukobima", uključujući one u Siriji, Venezueli i Iranu.



Washington još nije potvrdio datum susreta, prenosi Al Jazeera Balkans.



- To nije službeni samit, ali se očekuje da će se razgovor primarno fokusirati na regionalne sigurnosne probleme, u Iranu, Ukrajini, Siriji i na Bliskom istoku - rekao je viši američki službenik u administraciji, uz uvjet anonimnosti.



- Trebali bi se dotaknuti i sporazuma o kontroli naoružanja i unaprjeđivanju bilateralnih odnosa - dodao je isti izvor.





