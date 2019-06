Velika Britanija izlazi iz Evropske unije 31. oktobra, sa dogovorom ili bez njega, izjavio je bivši britanski ministar vanjskih poslova i kandidat u trci za nasljednika premijerke Therese May, Boris Johnson.

Kako prenosi Reuters, Johnson je rekao da ne želi Brexit bez dogovora, ali da je neophodnio tu temu staviti na sto, kako bi Britanija mogla da dobije rezultat koji želi.



“Moramo da pronađemo način i pokažemo našim prijateljima i partnerima koliko smo ozbiljni u svojoj odluci. Moraju da shvate da je naša odluka o izlasku iz EU konačna. Moje obećanje je da izađemo iz EU na Noć vještica, 31. oktobra”, rekao je Johnson.



On je istakao da će blokirati isplatu ugovorene naknade za “razvod” u iznosu od 39 milijardi funti (oko 44 milijarde eura) sve dok EU ne pristane na bolje uslove za izlazak Velike Britanije.



“Mislim da naši prijatelji i partneri moraju da shvate da novac neće biti isplaćen sve dok ne budemo imali jasniju sliku o daljem putu”, rekao je Johnson.



Boris Johnson i britanski ministar vanjskih poslova Jeremy Hunt boriće se za funkciju britanskog premijera i lidera britanske Konzervativne stranke, pošto su osvojili najviše glasova u stranačkoj trci za lidera.



Oni će se takmičiti u drugom krugu koje će odlučiti od oko 160.000 članova Konzervativne partije, koji će pismenim putem glasati do 21. jula, a pobjednik će biti objavljen 22. jula.



Konzervativci biraju novog lidera nakon što je Theresa May objavila da podnosi ostavku pošto nije uspjela da sprovede Brexit.





