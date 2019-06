U Francusku je u ponedjeljak iz Sahare stigao talas nezapamćene vrućine s temperaturom blizu 40 stepeni Celzijusa, koja se predviđa ovih dana u nizu zemalja.

Temperatura iznad 40 stepeni predviđa se za Španiju. Vlasti su građanima uputile upozorenja zbog predstojećih tropskih vrućina.



"Narandžasti meteoalarm" je u ponedjeljak bio u nekoliko francuskih okruga, među kojima je i područje Pariza. Predsjednik Emmanuel Macron je rekao da je "cijela vlada" mobilisana, dok se Francuska sjeća 15.000 žrtava vrućine iz 2003. godine.



U Parizu je u ponedjeljak popodne bilo 33 stepena, u Lionu 35, a u srijedu će u tom gradu biti do 40 stepeni Celzijusa. Takva temperatura očekuje se i u nekim gradovima u centralnoj i istočnoj Francuskoj. Najtopliji period biće između četvrtka i petka.



Francuska meteorološka služba smatra da je to najjači toplotni talas od 1947. godine, kada se počelo sa prikupljanjem podataka. Uzbuna na zagađenje ozonom, koje obično prati vrućinu u gradovima, biće izdata u utorak na području Marseja, na jugu Francuske.



Za sljedeću nedjelju su zbog vrućine odloženi maturski ispiti u Francuskoj, francuska željeznička kompanija SNCF je obezbijedila 450.000 boca hladne vode i skoro 200.000 obroka za putnike u slučaju poremećaja saobraćaja, a jedan maloprodajni lanac je najavio povećanje prodaje klima-uređaja i ventilatora za 300 posto u odnosu na prošlu godinu.



Španska meteorološka služba je dala niz upozorenja građanima, kao i na opasnost od požara u nekom dijelovima zemlje. Temperatura bi mogla da pređe 40 stepeni i da u četvrtak ponegdje bude i do 42 stepena.



I Njemačka bi mogla sredinom nedjelje da bude pogođena toplotnim talasom, najvećim u posljednjih 70 godina.



U Austriji se predviđa nevrijeme, oluje s grmljavinom i temperaturom do 37 stepeni Celzijusa.



I jug Skandinavije će od utorka imati temperaturu od oko 30 stepeni - u Danskoj i južnom dijelu Švedske.



U Velikoj Britaniji je izdato upozorenje zbog mogućih jakih oluja.



Globalno zagrijavanje izazvano emisijom zagađujućih gasova, takozvani fenomen staklene bašte, pojačava toplotni talas koji stiže iz Afrike, i to će se sve više ponavljati - upozoravaju naučnici.



Toplotni talas koji zbog gustine izgradnje, količine betona, manjka zelenila i velike ljudske aktivnosti najviše pogađa gradove, ima različite definicije: najmanje tri dana i tri noći - po jednima, a po drugima po pet dana i noći, kada je temperatura bar pet stepeni Celzijusa iznad uobičajene za taj period.





