Kandidat turske vladajuće Stranke pravde i razvoja (AK Parti) Binali Yildirim glasao je na ponovljenim izborima za gradionačelnika Istanbula.

Foto: AA

Yidirim je u pratnji supruge Semihe Yidirim glasao na biračkom mjestu u distriktu Tuzla, a uz njega je bio i zamjenik predsjednika AK Partije Cevdet Yilmaz.



Po izlasku s birališta Yildirim je kazao kako su kandidati tokom kampanje govorili i predstavljali svoje projekte i planove, a kako danas riječ imaju birači Istanbula koji će izabrati gradonačelnika koji će voditi gradsku upravu u narednih pet godina.



- Poštovat ćemo odluku naroda, a uvjeren sam da će to biti prava odluka -kazao je Yildirim, javlja Anadolu Agency (AA).



On je kazao da su izbori odlična prilika da se dosadašnja iskustva Turske iskoriste i u Istanbulu kao svjetskoj metropoli.



- Tokom kapanje je možda i bilo uvreda među oponentima ili građanima. Danas je vrijeme da se te stvari ostave po strani i da se usredotočimo na budućnost - poručio je Yildirim.



Yildirim se izvinio svim oponentima i građanima ako ih je namjerno ili nenamjerno na neki način uznemirio ili im učinio nepravdu tokom predizborne kampanje.



Građani Istanbula danas glasaju na ponovljenim izborima i biraju gradonačelnika.



Kandidati za funkciju gradonačelnika Istanbula su Ekrem Imamoglu, kandidat opozicione Republikanske narodne partije (CHP) i IYI Partije, te Binali Yildirim, kandidat vladajuća Stranka pravde i razvoja (AK Parti) i Partija nacionalnog pokreta (MHP).



Vrhovna izborna komisija Turske (YSK) je 6. maja donijela odluku kojom su poništeni rezultati prethodnih izbora za gradonačelnika Istanbula i naredila ponavljanje izbora za tu funkciju. Rezultati su poništeni nakon što je utvrđeno da je bilo niz neregularnosti i kršenja Izbornog zakona, uključujući i to da na više od 754 biračka mjesta nisu bili angažirani državni službenici kako nalažu turski zakoni.



Prema podacima YSK-a, pravo glasa na današnjim izborima u Istanbulu imaju 10.560.963 registrirana birača, koji će moći glasati na 31.342 biračka mjesta. Birališta su otvorena u 08.00 sati, po lokalnom vremenu, a građani Istanbula će moći glasati do 17.00 sati.





(FENA)