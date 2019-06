Smatra se da je krađa identiteta jedno od najbrže rastućih kriminalnih djela u svijetu, ali rijetko koji kradljivac te vrste ima priču koja se po odvažnosti može mjeriti s onom o francuskom ministru i silikonskoj maski.

Foto: 24sata.info

Dvije godine, od kraja 2015., jedna ili više osoba su se lažno predstavljale kao francuski ministar odbrane, Jean-Yves Le Drian, i na taj način su priskrbili oko 80 miliona eura od imućnih žrtava među kojima su i Aga khan te vlasnik vinarije Château Margaux, piše britanski BBC.



Da bi operacija bila uspješno izvedena, bilo je neophodno da njihove mete vjeruju da ih kontaktira Le Drian, koji je tražio finansijsku pomoć za otkup novinara, što su ih islamisti navodno držali kao taoce na Bliskom istoku.



Budući da je zvanična politika Francuske da ne pregovara s otmičarima, lažni Le Drian uvjeravao je svoje žrtve da se sve mora obaviti u tajnosti i da novac uplate na račun u banci u Kini.



Mnogi od kojih je tražen novac imali su sumnje pa nisu pristali na dogovor. Međutim, neki jesu, što je bilo dovoljno da to postane jedna od najneobičnijih i najuspješnijih krađa identiteta u posljednje vrijeme.



- Sve vezano za ovu priču je nevjerovatno. Usudili su se ukrasti identitet francuskog ministra tokom mandata. Zatim su pozivali generalne direktore kompanija i čelnike država diljem svijeta i tražili ogromne sume novca - rekla je Delphine Meillet, advokatica Le Driana, koji trenutno služi kao francuski ministar vanjskih poslova.



Zašto je za tu akciju izabran baš Jean-Yves Le Drian nije potpuno jasno.



Pretpostavlja se da je to, između ostalog, i jer je obavljao funkciju ministra odbrane. Također je moglo poslužiti i to što se nije izlagao u javnosti.



Prije 2012., Le Drian je bio u Socijalističkoj stranci u Bretanji. Nekoga ko je više prisutan u medijima bilo bi teže oponašati.



Francusko pravosuđe trenutno provodi istragu, a glavni osumnjičeni je osuđeni francusko-izraelski prevarant Gilbert Chikli.



On se trenutno nalazi u zatvoru u Parizu nakon što je izručen iz Ukrajine zbog optužbi za organizovani kriminal i krađu identiteta.



Chikli je 2015. godine proglašen krivim zbog novčanih prevara kada je izvlačio novce iz francuskih korporacija pretvarajući se da je jedan od direktora. Ali do tada je živio u Izraelu, državi koja odbija da izruči svoje državljane.



Prema navodima istražitelja, prvi potez koji je Chikli povukao je kada je, oponašajući francuskog ministra, pokušao isposredovati sredstva od tuniške vlade za nekoliko helikoptera marke Tigar koji u stvarnosti nikada nisu naručeni.



U ugovoru koji je navodno potpisao ministar traženo je više miliona eura, ali su tuniški zvaničnici u zadnjem trenutku shvatili da se radi o prevari.



Nakon toga je promijenio način rada. Mete su mu postale "prijatelji Francuske", od kojih je traženo da doniraju novac za otete novinare.



Meillet tvrdi da je Chikli upućivao pozive bogatim poduzetnicima i čelnicima afričkih vlada, ali i crkvenim poglavarima kao što je nadbiskup od Bordeauxa i humanitarnim organizacijama poput Sidactiona.



Sistem prevare sastojao se iz toga da su osumnjičeni, a pretpostavlja se da je više osoba bilo uključeno, prvo ostvarili telefonski poziv sa potencijalnom "žrtvom" tvrdeći da su neko iz unutrašnjeg kruga Le Driana, poput njegovog specijalnog savjetnika Jean-Claude Malleta. Ova osoba bi potom dogovorila razgovor sa "ministrom".



Prvobitno su ovi "ministarski" razgovori bivali obavljani isključivo telefonskim putem. Ali, da bi postali uvjerljiviji, prešli su na video pozive.



U tim je okolnostima lažni Le Drian ne samo morao zvučati poput ministra odbrane, nego je morao i izgledati poput njega.



Tako su na sastancima organizovanim preko Skypea prevaranti na glavu stavljali ručno pravljenu silikonsku masku Le Drianovog lica. Čak su improvizirali ured koji je imao zastave Francuske i sliku tadašnjeg predsjednika Francoisa Hollandea.



Iako maska nije bila u tolikoj mjeri ubjedljiva, grupa prevaranata je namjerno postavila lošu rasvjetu i udaljila kameru od lica lažnog ministra.



Također su se postarali da internetska konekcija bude loša te su pozivi uvijek bili kratki.



Od 80 miliona eura koliko su prevaranti uspjeli izvući, više od pola sume pripadalo je neimenovanom turskom biznismenu Aga khanu, koji je izgubio 18 milion eura.



Chikliju je počelo ponestajati sreće u augustu 2017. kada je napravio grešku otputovavši u Ukrajinu.



Uhapšen na zahtjev francuskih vlasti, rekao je policiji da mu je namjera bila da hodočasti do grobnice poznatog rabina. Međutim, podaci sa njegovog telefona su pokazali da je došao kupiti masku.



U zatvoru u Kijevu, Chikli je opravdao reputaciju čovjeka s velikim egom.



Potplatio je čuvare da mu donesu frižider pun votke i mesnih narezaka. Zatim je snimio to mobitelom i postavio na društvene mreže kao provokaciju francuskih vlasti.



Bila je to loša ideja jer je odmah po izlasku iz zatvora ponovo uhapšen i ovaj put isporučen u Francusku.



Tu bi se priča završila da Chikli ranije ove godine nije ponovo počeo varati ljude.



Ambasade stranih država su počele primati zahtjeve za uplatu novca od lažnog Le Driana. U međuvremenu, "stvarni" Le Drian postao je ministar vanjskih poslova Francuske.



U februaru, tri francusko-izraelska državljanina za koje se sumnja da su također dio kriminalne grupe, uhapšena su u blizini Tel Aviva. Za sada su pozivi prestali, ali i dalje postoji sumnja da je grupa prevaranata velika, pa su strane organizacije na oprezu.





(FENA)