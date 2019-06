Predsjednik SAD Donald Trump naveo je na Twitteru da je obustavio napad na Iran, jer je dobio informaciju da bi poginulo 150 ljudi, što, kako je naveo, "nije proporcionalno rušenju bespilotne letjelice".

Donald Trump / 24sata.info

Trump je na Twitteru naveo da je "predsjednik Obama sklopio očajan i užasan dogovor sa Iranom".



"Dao im je 150 milijardi dolara, plus 1,8 milijardi dolara u kešu. Iran je bio u velikom problemu, a on ih je izvukao. Dao im je slobodan put ka nuklearnom oružju i ubrzo je, umjesto da kaže hvala, Iran povikao 'Smrt Americi!'. Prekinuo sam taj dogovor, koji Kongres nije ratifikovao i nametnuo stroge sankcije. Mnogo su oslabljenija nacija sada, nego na početku mog mandata, kada su uzrokovali velike probleme širom Bliskog Istoka. Sada su gotovi, u ponedjeljak su sružili bespilotnu letjelicu koja je letjela u međunarodnim vodama. Bili smo spremni da odgovorimo prošle noći na tri različita mjesta, kada sam upitao, koliko ljudi će umrijeti. General mi je rekao 150. Deset minuta prije napada zaustavio sam ga, to nije bilo proporcionalno rušenju bespilotne letjelice. Nisam u žurbi, naša vojska je obnovljena, nova i spremna, najbolja na svijetu. Iran ne smije da ima nuklearno oružje, ne protiv SAD i ne protiv svijeta", naveo je Trump na Twitteru.







SAD su se pripremile za vojni udar na Iran, kao odmazdu za obaranje američke bespilotne letjelice, ali je operacija opozvana samo nekoliko sati prije početka, rekao je jedan američki zvaničnik, prenosi AP.



Tome je prethodilo obaranje drona SAD. Vojska SAD je rekla da je dron bio u međunarodnom vazdušnom prostoru iznad Ormuskog moreuza kada je oboren. Obaranje drona je pojačalo već napete odnose između SAD i Irana.





(24sata.info)