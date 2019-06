Mitropolija-crnogorsko primorska (MCP) nije protiv donošenja novog zakona o slobodi vjeroispovijesti, ali jeste protiv jednostranih aktivnosti crnogorskih vlasti po tom pitanju, saopćeno je iz MCP-a.

Foto: 24sata.info

Istakli su da je važno da predsjednik Crne Gore Milo Đukanović i Vlada o tom aktu provedu najšire moguće konsultacije sa svim relevantnim subjektima.

- Mitropolija, po ko zna koji put, ponavlja da nije protiv donošenja novog zakona, ali jeste i bit će protiv jednostranih aktivnosti crnogorskih vlasti po tom pitanju - kaže se u reagiranju na intervju Đukanovića na televiziji N1.

Iz MCP-a su naveli da Đukanović zna da je zakon, takav kakav je sada, usmjeren protiv pravoslavne crkve.

Uzaludna je, kažu, nada predsjednika da će Carigradska patrijaršija priznati autokefalnost crkve u Crnoj Gori.

- On ne zna i nisu ga dobro savjetovali oni koji su ga slagali, pa on to ponovio, da crkva u Crnoj Gori, koju pogrešno naziva Crnogorska pravoslavna crkva (CPC), nikad nije bila autokefalna niti je ukinuta ukazom regenta Aleksandra Karađorđevića - kaže se u reakciji MCP-a.

Naveli su da je još manje tačan zaključak koji Đukanović izvlači iz, kako su kazali, navodne autokefalnosti CPC-a - da je njena imovina bila državna.

Prema njihovim riječima, u Srbiji je, za razliku od Crne Gore, od kraja 19. stoljeća postojala pravoslavna crkva, koja je bila autokefalna tomosom dobivenim od Vaseljenske patrijaršije 1879. godine.

- I gle čuda njena imovina nije u vlasništvu države bila ni tada, niti je to sada, iako neki ponavljaju neistinu da je crkvena imovina i u Srbiji u svojini države. To što su postojala određena ograničenja u raspolaganju imovinom, budući da je Pravoslavna crkva bila državna vjera, a država hrišćanska, ne znači da je država bila vlasnik te imovine - istakli su iz MCP-a.

Tvrde kako neće crkva biti sluškinja ni Crne Gore, ni Srbije, ni srpstva, ni crnogorstva, niti bilo kakve ideologije, ni bilo kojeg velikodržavnog projekta niti čuvati nečiju ”infrastrukturu” - jer više ne bi bila crkva.

Oni su kazali da Đukanović ne govori istinu kada tvrdi da se 90-tih godina neko neovlašteno knjižio kao vlasnik crkvene imovine, aludirajući na Mitropoliju i ostale episkopije srpske patrijaršije u Crnoj Gori.

- Kako je to crkva mogla da otme svoju imovinu? Ko je žrtva tog zločina kojeg spominje predsjednik? Žalosno je to što govori i čini predsjednik po tom pitanju - dodaje se u saopćenju.

Iz MCP-a su pitali šta će državi vjerski objekti i zašto ih oduzima, ako ne planira da ih drugome daje.

Kako su dodali, prepoznata je namjera Đukanovića i svih onih koji učestvuju u toj „nečasnoj raboti“.

- Strašna je i nedopustiva kleveta Đukanovića kojom SPC označava više kao političku nego kao vjersku organizaciju. On je kao nevjernik potpuno nekompetentan da to cijeni - kazali su iz MCP-a.

Kako se navodi, neistinita je tvrdnja da organizacija pravoslavne crkve prati državnu organizaciju i da je sve suprotno tome protivno kanonskom pravu.

- Predsjednik je ili podlegao neznanju onih koji ga o ovome savjetuju, ili svjesno obmanjuje javnost. Šta god da je, savjetujemo mu da se, optužujući crkvu za politiku ne bavi stvaranje crkava u Crnoj Gori - kazali su iz MCP-a.

Kako su naveli, Đukanović bi morao čuti glas crkve i naroda Božijeg da povuče prijedlog zakona i založi da se predstavnici državnih vlasti, crkve i drugih vjerskih zajednica dogovore o zakonskom aktu, koji će biti na korist svih crnogorskih građana, bez razlike.

(24sata.info )