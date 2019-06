Bivša kandidatkinja za čelnika britanske Konzervativne stranke Andrea Leadsom u utorak je izrazila podršku favoritu za novog čelnika stranke Borisu Johnsonu, dok se poslanici pripremaju da u glasanju tokom dana eliminiraju iz izborne utrke barem jednog od kandidata za novog stranačkog šefa i britanskog premijera.

Andrea Leadsom / 24sata.info

Leadsom, pristalica Brexita, izjavila je za BBC Radio da podržava Johnsona "jer smatra da će on biti dobar čelnik za zemlju".



Leadsom je jedna od troje kandidata koji su prošle sedmice izbačeni iz prvog kruga glasanja o novom čelniku Konzervativaca koji bi automatski postao i novi premijer nakon što je Theresa May najavila odlazak s čela britanske vlade.



Johnson, bivši ministar vanjskih poslova, preuzeo je uvjerljivo vodstvo nakon prvog kruga glasanja u kome je dobio podršku 114 od 313 torijevskih poslnika i nada se pobjedi u drugom krugu glasanja u kome će odlučivati svi članovi stranke, prenosi Associated Press.





(FENA)