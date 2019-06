Šefica EU diplomatije Federica Mogherini pozvala je zemlje članice EU da što je prije moguće donesu odluku o pokretanju pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom upozorivši na probleme koje bi usporavanje proširenja donijelo i Zapadnom Balkanu i EU.

Federica Mogherini / 24sata.info

"Ukoliko se pristupni pregovori ne otvore to bi imalo značajan uticaj na motivaciju tih zemlja, ali i generalno na saradnju u regionu kao i na kredibilitet cijelog procesa približavanja Zapadnog Balkna EU", upozorila je Mogherini.



Federica Mogherini je nakon sastanka Savjeta EU u Luxembourgu pozvala evropske ministre da donesu "mudru odluku" i "bez odlaganja" otvore pristupne pregovore sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom.



Ona je ocijenila da je u interesu same EU da pregovori počnu i da politika proširenja zadrži svoj kredibilitet i uticaj na Zapadnom Balkanu.



"Ukoliko se odustane ili oslabi taj proces to bi bila pretnja miru, stabilnosti, bezbjednosti granica i budućnosti mladih", poručila je Mogherini.



Šefica EU diplomatije kaže da je proširenje važno strateško pitanje za cijelu EU kao i da je vrijeme važna kategorija u politici kako EU tako i zemlja Zapadnog Balkana.





