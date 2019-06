Doskorašnji lider Slobodarske partije Austrije (FPO) Heinz-Christian Strache, koji je bio prinuđen da podnese ostavku na političke funkcije zbog afere oko video snimaka od prije dvije godine na kojima se vidi kako jednoj navodnoj nećaki ruskog milijardera nudi državne poslove za finansijsku podršku njegovoj strani, odustao je od osvojenog mandata u Evrospkom parlamentu.

Heinz-Christian Strache / 24sata.info

Strache je na prošlim izborima za Evropski parlament osvojio više od 45.000 direketnih glasova, čime je osvojio direktan mandat.



Zbog afere u koju je umiješan njegova stranka nije željela da prihvati mandat u evropskoj skupštini, ali je on do danas ostavio otvoreno da li će otići u Brisel.



Prema pisanju medija, Strache, iako to negira, dogovorio je da njegova supruga dobije sigurno mjesto u budućem sazivu austrijskog parlamenta, a da on iduće godine bude nosilac liste FPO na izborima za Beč.



"Rezultat evropskih izbora je jasno pokazao da je politički atentat na vladu, FPO i mene lično samo bilo 'okrznuće'. Glasači su pokazali da se ne daju pokolebati. Zahvaljujem se 45.000 birača što su, bez ikakvog poziva i reklame, dali meni lični glas. Ta potvrda mi znači puno. Međutim, odlučio sam da ne prihvatim mandat u Evropskom parlamentu. Time ne odbijam nalog dobijen od građana, već činim ispravno u ispravno vrijeme", poručio je Strache u pisanoj izjavi, prenosi Tanjug.



Istakao je da će povratak u politiku uslijediti tek kada se rasvijetle pozadine video snimaka.



Naglasio je da nikada nije ni želio da ide u Brisel, već je uvijek želio da svoj politički rad usmjeri u Austriji, u interesu austrijskih građana.



"Neću se povući, niti skrivati. Naprotiv, kao običan član FPO staviću se u službu potpunog rasvjetljavanja afere i političke podrške stranke", poručio je Strache.



(24sata.info)