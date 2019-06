Američki predsjednik Donald Trump u petak je izjavio da je njegova supruga Melania ikona istog značaja kakvog je bila Jacqueline Kennedy Onassis.

Foto: Agencije - 24sata.info

Trump je dao tu uporedbu dok je branio svoju odluku da promjeni boje na slavnom logotipu Air Force One, izrađen pod nadzorom bivše prve dame u 1960-im godinama, u narednoj verziji američkog predsjedničkog aviona koji ulazi u upotrebu u 2024.

- Znate, to je bila Baby blue koja se ne uklapa s nama. To je bila Jackie O i to je u redu, ali mi da danas imamo svoju Jackie O i njeno ime je Melania - izjavio je Trump, govoreći u televizijskom programu "Fox & Friends”, o svojim planovima da zamjeni boje na simbolima američkog predsjedničkog aviona, prenosi Associated Press.

(FENA)