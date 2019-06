Američka vojska objavila je jučer videosnimku na kojoj se, tvrdi vojska, vidi kako iranski brod uklanja neeksplodiranu minu s japanskog tankera Kokuka Courageous, jednog od dva tankera koji su jučer napadnuti u Omanskom zaljevu, javlja CNN.

Foto: Screenshot

Američki državni tajnik Mike Pompeo okrivio je u četvrtak Iran za napad na Kokuka Courageous i norveški tanker Front Altair, rekavši da se ta procjena temelji na obavještajnim podacima. Kasnije tijekom dana Središnje zapovjedništvo SAD-a objavilo je snimku tvrdeći da je na njoj prikazano kako iranski mornari uklanjaju eksplozivno sredstvo s trupa tankera Kokuka Courageous.



"Pretpostavka Sjedinjenih Država je da je Islamska Republika Iran odgovorna za napade koji su se dogodili danas u Omanskom zaljevu", rekao je Pompeo novinarima. "Ova se pretpostavka temelji na obavještajnim informacijama, korištenim oružjima i razini stručnosti potrebnoj za izvedbu takve operacije, nedavnim iranskim napadima na prijevoz robe te na činjenici da ni jedna grupacija koja djeluje na tom prostoru nema potrebne resurse i vještine da nastupi s tako visokim stupnjem sofisticiranosti", kazao je Pompeo.



Na videosnimci se vidi kako manji brod prilazi japanskom tankeru nakon čega jedna osoba uklanja objekt s trupa broda. Američka vojska smatra da je objekt neeksplodirana mina. Iranski brod približio se tankeru punih osam sati nakon napada i nakon evakuacije posade s njega, piše CNN, a američke vlasti smatraju da su Iranci pokušavali ukloniti preostale mine i tako sakriti dokaze.



Jedan američki dužnosnik također je izjavio kako je više iranskih brodova viđeno na području na kojem su napadnuti tankeri.



"SAD i naši partneri u regiji poduzet će sve potrebne mjere kako bi obranili sebe i svoje interese. Današnji napadi su jasna opasnost za slobodu mora i slobodnu trgovinu", stoji u priopćenju uz objavljenu snimku.







Japan: Vidjeli smo leteće objekte



Japanski vlasnik napadnutog tankera kazao je da su članovi posade vidjeli "leteće objekte" prije eksplozije. Direktor brodara "Kokuka Sangyo" Yutaka Katada kazao je na konferenciji za novinare u Tokiju da je tanker Kokuka Courageous s 25.000 tona metanola dva puta napadnut no zanijekao je da je pogođen torpedom.



Katada je kazao da su na tankeru bile dvije eksplozije u razmaku od nekoliko sati a posada je uočila leteći objekt prije druge eksplozije, prenosi Hina.



Tanker sada tegljače vuku do Ujedinjenih Arapskih Emirata.



Iran odbacuje optužbe



Iran je, s druge strane, u četvrtak "kategorički odbacio neutemeljene tvrdnje" Washingtona prema kojima je odgovoran za napade na dva tankera u Omanskom zaljevu.



Iranska misija pri UN-u je u izjavi optužila SAD i njegove regionalne saveznike za "ratno huškanje".



"Iran kategorički odbacuje neutemeljene tvrdnje Washingtona glede incidenata s tankerima 13. lipnja i osuđuje ih najoštrijim mogućim riječima", navodi se u izjavi.



"Američki ekonomski rat i terorizam protiv iranskog naroda, kao i masovna američka vojna nazočnost u regiji, glavni su izvor nesigurnosti i nestabilnosti u široj regiji Zaljeva", navodi se u izjavi.



Narasla cijena nafte



Napad na tankere podigao je cijene nafte te je potaknuo zabrinutosti oko novih sukoba između Irana i Sjedinjenih Država. U napadima na dva tankera u četvrtak u Omanskom zaljevu jedan je zapaljen, a oba napuštena plutaju morem, objavili su brodovlasnici, dok su cijene nafte skočile četiri posto zbog straha za opskrbu energentima s Bliskog istoka.



Brod Front Altar gori u vodama između zaljevskih zemalja i Irana nakon eksplozije koju je prema jednom izvoru izazvala magnetna bomba. Posadu norveškog tankera pokupio je brod koji se našao u blizini i prebacio je na iranski spasilački brod.



Drugi tanker, u japanskom vlasništvu, napušten je nakon što ga je najvjerojatnije pogodio torpedo, objavila je tvrtka koja ga je unajmila. Posada je također evakuirana. Front Altar, koji plovi pod zastavom Maršalovih Otoka, izgrađen je 2016. i dio je flote Frontlinea u vlasništvu Norvežanina Johna Fredriksena. Tanker je navodno ukrcao naftu u Fujairahu, luci Ujedinjenih Arapskih Emirata.



Bernhard Schulte Shipmanagement, tvrtka koja je unajmila japanski brod Kokuku Courageous, objavila je da je taj tanker prevozio metanol iz Saudijske Arabije u Singapur, prenosi Index.



Svi mornari spašeni



Iranski spasilački brodovi pokupili su sva 44 mornara s dva oštećena tankera i prebacili ih u iransku luku Jask, objavila je novinska agencija Irna.



To su drugi takvi napadi u posljednjih mjesec dana blizu Hormuškog tjesnaca, glavnog strateškog pravca za svjetsku opskrbu naftom.



SAD i Saudijska Arabija optužili su Iran za prošlomjesečni napad na četiri tankera uz obalu Ujedinjenih Arapskih Emirata, što Iran odbacuje.



(24sata.info)