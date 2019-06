Gradonačelnici Londona i New Yorka nisu u ponedjeljak ostali dužni američkom predsjedniku Donaldu Trumpu koji ih je na početku posjete Velikoj Britaniji nazvao "glupima i nesposobnima".

Foto: 24sata.info

Ured londonskog gradonačelnika Sadiqa Khana odbacio je Trumpove "djetinjaste uvrede", nakon što ga je prvi čovjek SAD-a nazvao "gubitnikom" i američkim medijima izjavio da je Khan "brat blizanac (gradonačelnika New Yorka Billa) de Blasija, samo što je niži".



De Blasio, koji je visok 196 centimetara, odgovorio mu je na Twitteru da je "Trump blizanac (ruskog predsjednika Vladimira) Putina, samo što će njegov mandat trajati kraće".



De Blasio se natječe za kandidaturu Demokratske stranke na američkim predsjedničkim izborima 2020. i teoretski bi mogao biti Trumpov suparnik.



Tvitajući negdje u vrijeme kada je sletio na londonski aerodrom Stansted, Trump, koji se i ranije znao porječkati s Khanom na Twitteru, nazvao je londonskog gradonačelnika "bezosjećajnim gubitnikom koji bi se trebao pozabaviti kriminalom u Londonu, ne se baviti samnom".







"(Khan) me strašno podsjeća na našeg jako glupog i nesposobnog gradonačelnika New Yorka, koji također strašno loše radi, samo što je upola niži", rekao je Trump.



"Vaše vrijednosti i sve ono za što se zalažete posve je suprotno londonskim vrijednostima i vrijednostima naše zemlje", odgovorio mu je Khan, član oporbene Laburističke stranke, u videoporuci objavljenoj nešto kasnije na stranici časopisa Elle.



"Mi ne mislimo da je raznolikost slabost, raznolikost je snaga", dodao je Khan držeći poster na kojem piše "Samo se slabi muškarci boje jakih žena". "Mi poštujemo žene i mislimo da su jednakopravne s muškarcima", rekao je.



Odgovarajući na Trumpove tvitove, laburistički zastupnik David Lammy, jedan od najuglednijih crnih britanskih političara, napisao je: "Pitam se zašto imate problem s prvim londonskim gradonačelnikom muslimanom?".



"Taj je predsjednik uvrijedio gradonačelnika Londona nakon terorističkog napada", napisao je Lammy.



Britanska premijerka branila je Khana kada ga je Trump optužio da je "jadno" odgovorio na teroristički napad na London Bridgeu u lipnju 2017. u kojem je ubijeno jedanaest i ozlijeđeni deseci ljudi.



Čelnik laburista Jeremy Corbyn istaknuo je da kasnije u ponedjeljak neće doći na državnu večeru jer vlada "ne bi trebala prostirati crveni tepih za predsjednika koji uništava vitalne međunarodne sporazume, niječe klimatske promjene te koristi rasističku i mizoginu retoriku".



"Sutrašnji prosvjed protiv posjete Donalda Trumpa prilika je da pokažemo solidarnost sa svima koji su mete napada u Americi, diljem svijeta i u našoj zemlji, uključujući od jutros i Sadiqa Khana", poručio je Corbyn na Twitteru.



Deseci tisuća ljudi očekuju se u utorak na prosvjedu "Zajedno protiv Trumpa" u središtu Londona.





(HINA)