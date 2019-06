Američki predsjednik Donald Trump rekao je da bi Velika Britanija trebala odbiti plaćanje troškova brexita koji iznose 39 milijardi funti i "napustiti" pregovore o Brexitu, ako Bruxelles ne da Londonu ono što želi.

Donald Trump je u intervjuu za novine Sunday Times, uoči državnog posjeta Velikoj Britaniji u ponedjeljak, rekao da bi idući britanski premijer trebao poslati Nigela Faragea, žestokog zagovornika izlaska Britanije iz Europske unije, da vodi pregovore s EU-om.



Trump je kazao da Britanija mora napustiti EU ove godine.



"Moraju to učiniti", rekao je.



"Moraju završiti pregovore", dodao je Trump.



"Ako ne dobiju ono što žele ja bih na njihovu mjestu otišao. Ako ne dobiješ pošten dogovor, odeš", kaže američki predsjednik.



Trump je ponovio svoju potporu onim kandidatima za britanskog premijera koji su rekli da Velika Britanija mora napustiti EU do 31. listopada, neovisno o ishodu pregovora.



Kandidati koji se za to zalažu su bivši ministar vanjskih poslova Boris Johnson, kojega je Trump hvalio u intervjuu za novine Sun u petak, bivši ministar za Brexit Dominic Raab i ministar unutarnjih poslova Sajid Javid.



Trump je također rekao da je pogreška konzervativaca što nisu uključili Faragea, vođu stranke Brexit, u pregovore s Bruxellesom nakon uspjeha njegove stranke na europskim izborima.



"Jako mi se sviđa Nigel. On ima puno toga za ponuditi, jako je pametna osoba", rekao je Trump.



"Oni ga neće uključiti, ali razmislite kako bi im dobro išlo da su to učinili. To još uvijek nisu shvatili", dodao je.



Američki je predsjednik rekao da bi morao "upoznati" vođu opozicijskih laburista Jeremyja Corbyna, prije dijeljenja najosjetljivijih američkih obavještajnih podataka s radikalnom lijevom vladom.



Velika Britanija, SAD, Kanada, Novi Zeland i Australija imaju sklopljen sporazum za dijeljenje obavještajnih podataka, tzv. sporazum "pet očiju".



Trump je upozorio britanske ministre da moraju biti oprezni, kako ne bi ugrozili dijeljenje podataka dozvolom pristupa kineskoj tvrtki Huawei u izgradnji 5G infrastrukture.





(Hina)