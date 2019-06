Pierre Weijers iz Holandije prošle godine je prešao na islam i ovo mu je prvi ramazan, odabrani mjesec za muslimane, da posti.

Foto: AA

Weijers (51) radi kao savjetnik pri Vatrogasnoj brigadi u Amsterdamu, a na islam je prešao u oktobru prošle godine.



S novinarom Anadolu Agency (AA) razgovarao je o svom prvom ramazanu.



Dodao je kako mu nije teško postiti, te da je ispostio šest dana prije početka ramazana, kako bi se navikao na post.



”Prije ramazana nisam znao šta me čeka, mislio sam da će mi biti teško, ali sada ide lako. Nastojim teravih-namaz i sabah-namaz klanjati u džamiji, jer uživam u ibadetu“, rekao je Weijers.



Dodao je kako su mu velika podrška u ramazanu i komšije muslimani.



”Pošto sam iftarim, komšije svako veče pošalju hranu i paze na mene. Nastoje da ne osjećam samoću. To je nešto divno”, rekao je Weijers.







Dodao je kako je u prošlosti imao mnogo privatnih problema i da su mu upravo komšije pomogle da prebrodi teški period.



”Komšije su mi poklonile knjigu o islamu i videozapise kako bi mi pomogli da se osjećam bolje. Nakon toga su me pitali kad ću biti musliman, a ja sam rekao nikad. Ali, toliko me dojmilo to što sam istraživao i o čemu sam čitao da sam shvatio kako je islam vjera koju tražim“, pojasnio je Weijers.



Smatra kako je ajet, odlomak iz Kur’ana koji ga je podstakao da bude musliman jeste: “'Gospodar tvoj naređuje da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite“.



Dodao je kako su članovi njegove porodice kršćani.



“Kada sam čuo da među daljim rođacima ima muslimana, bio sam veoma iznenađen, ali majka, braća i sestre i moje kolege su veoma dobro reagirale na moju odluku (da bude musliman, op.a.)“, rekao je Weijers.





(AA)