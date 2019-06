Mađarski sud odredio je u subotu pritvor za kapetana kruzera koji se zabio u turistički brod na Dunavu, u sklopu istrage nesreće koja je, vjeruje se, odnijela 28 života, većinom južnokorejskih turista.

Foto: AFP

Ploveći hotel Viking Sigyn udario je u srijedu u manji turistički brod Sirenu na Dunavu, nabujalom zbog obilnih kiša i s jakim strujama. Sirena, na kojoj je bila skupina Južnokorejanaca, prevrnuo se i potonuo u najgorem incidentu na Dunavu u posljednih pola stoljeća.



Sedmoro Korejanaca je spašeno, a sedam tijela pronađeno je u noći nesreće. Još 21 osoba, 19 Korejanaca i svoje Mađara, nestali su i vjeruje se da su mrtvi.



Tri iduća dana nabujala rijeka sprečava da ronioci dođu do olupine i pronađu stradale.



Policija je u međuvremenu objavila da je identificirala svih sedam žrtava koristeći otiske prstiju i i fotografije koje su pokazali obiteljima, prenosi Hina.



Vikingom dugim 135 metara upravljao je 65-godišnji ukrajinski skiper iz Odese s dugogodišnjim iskustvom. On i ostali članovi posade od četvrtka su na ispitivanju i tvrde da nisu učinili nikakvu grešku.



Potraga u koju su uključene sve mađarske službe spašavanja i dalje traje, ali je iznimno otežana teškim vremenskim uvjetima. Pad vodostaja Dunava očekuje se kasnije u subotu, što znači da bi ronioci idućega tjedna mogli doći do olupine.



Minimalni su izgledi da će netko od nestalih biti pronađen živ, objavile su vlasti nešto ranije.



